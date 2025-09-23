3 نصائح أساسية لاختيار منزل للإيجار بسهولة وأمان

- الموقع والخدمات المحيطة
اختَر منزلاً قريبًا من عملك أو دراستك لتقليل التنقل. تحقق من توفر خدمات مهمة حول المنزل مثل البقالة، الصيدليات، المستشفيات ووسائل النقل العام. الموقع المناسب يعزز راحتك وأمانك.
- حالة المنزل والمرافق
لا تعتمد على الصور فقط، زور المنزل شخصيًا وتفقد حالته. افحص الكهرباء، المياه، التكييف أو التدفئة، والأبواب والنوافذ. منزل بحالة جيدة يقيك من مشاكل مستقبلية ويوفر بيئة مريحة.
- شروط العقد والإيجار
اقرأ العقد بدقة، واطلع على مدة الإيجار، مبلغ التأمين، سياسات الصيانة، وقواعد إنهاء العقد المبكر. فهم حقوقك والتزاماتك يضمن تجربة إيجار سلسة وآمنة بعيدًا عن الخلافات.
-
