أجهزة لا يجب توصيلها بسلك التمديد: لحماية منزلك من الحريق

الوكيل الإخباري- في ظل عدم كفاية عدد المقابس في معظم المنازل، يلجأ كثيرون إلى استخدام أسلاك التمديد الكهربائية لتشغيل الأجهزة. ومع أن هذا الحل يبدو عمليًا، إلا أنه قد يشكّل خطرًا كبيرًا على السلامة إذا أُسيء استخدامه.

إليك الأجهزة التي يُمنع توصيلها بأسلاك التمديد، ولماذا يجب الحذر:



✅ ما يمكن توصيله:

الأجهزة الإلكترونية صغيرة الاستهلاك (مثل: الحواسيب، الهواتف، الشواحن، المصابيح الصغيرة).

بشرط: استخدام سلك تمديد عالي الجودة ومناسب للطاقة المطلوبة.



❌ ما لا يجب توصيله بأسلاك التمديد:

1. الثلاجات والغسالات والمواقد

هذه الأجهزة تستهلك طاقة عالية جدًا.

السبب: قد تُحمِّل سلك التمديد فوق طاقته، مما يؤدي إلى ذوبان الأسلاك أو اندلاع حريق.

يجب توصيلها مباشرة بالحائط وبمقبس خاضع لقاطع كهربائي.



2. الميكروويف والمقالي الهوائية وأجهزة المطبخ الصغيرة

رغم صغر حجمها، إلا أنها تستهلك واطًا عاليًا أثناء التشغيل.

أسلاك التمديد لا تتحمل الاستخدام الطويل أو المتكرر مع هذه الأجهزة.



3. السخانات والمدافئ الكهربائية

تولد حرارة عالية (1500 واط أو أكثر)، وقد تذيب الكابل في دقائق.

يجب توصيلها بالحائط مباشرة وتثبيتها بقاطع كهربائي رئيسي.



4. المكيفات ووحدات تبريد الهواء

تستهلك طاقة مستمرة وكبيرة، خصوصًا في الصيف.

الحل الآمن: تركيب مقبس خاص أو استخدام وصلة قصيرة متخصصة تحت إشراف فني كهربائي.



5. توصيل سلك تمديد بآخر (التوصيل المتسلسل)

خطر كبير جداً، حتى مع الأجهزة ضعيفة الاستهلاك.

يزيد من المقاومة وانخفاض الجهد، مما يؤدي لتلف الكابلات أو انفجارها.

الأفضل: تركيب مقابس إضافية في المنزل وتوزيع الأجهزة بشكل منفصل.



⚠️ تذكير مهم:

لكل سلك تمديد حد أقصى للطاقة (واط)، لا تتجاوزه.

تحقق دائمًا من تصنيف السلك ومواصفات الجهاز.

استخدم أسلاكًا مع مفاتيح أمان وقواطع حماية.



✅ الحلول الآمنة:

تركيب مقابس إضافية في الأماكن التي تحتاجها.

استخدام وصلة تمديد قصيرة مخصصة عند الحاجة القصوى.

فصل الأجهزة عند عدم استخدامها لتقليل الحمل الكهربائي.



في النهاية:

السهولة لا تعني الأمان دائمًا. استخدام سلك التمديد بطريقة خاطئة قد يحوّل منزلك إلى خطر حقيقي. اختر السلامة أولاً.