في يومها العالمي.. كيف تبدأ تعلم لغة الإشارة في 4 خطوات بسيطة؟

الوكيل الإخباري- تحتفل الأمم المتحدة في 23 سبتمبر من كل عام بـ يوم لغة الإشارة العالمي، احتفاءً بلغة فتحت أبواب التواصل والتعليم أمام ملايين الصم وضعاف السمع حول العالم، ومكّنتهم من ممارسة حقوقهم كاملة دون حواجز.

إذا كنت ترغب في تعلم لغة الإشارة لتعزيز تواصلك الإنساني، فإليك أربع نصائح أساسية للانطلاق، بحسب موقع Lingvano:



🧠 1. ابدأ بالمفردات الأساسية

تعلم الإشارات البسيطة أولًا، مثل:

"مرحبًا": بتحريك اليد من الرأس نحو الشخص المقابل.

"شكرًا": رفع اليد من الذقن إلى الأمام.

"من فضلك": تمرير اليد على الصدر.

هذه الكلمات تشكل القاعدة الأولى لأي محادثة بلغة الإشارة.



🗣️ 2. مارس المحادثة الواقعية

شارك في لقاءات أو ورش مع متحدثي لغة الإشارة أو الصم.

التفاعل العملي يعزز الفهم ويطور مهاراتك سريعًا.



😌 3. لا تخف من ارتكاب الأخطاء

التركيز على الفهم العام أفضل من القلق على كل تفصيل.

الثقة تنمو بالتدريب والتكرار، وستتحسن قدرتك على التعبير بمرور الوقت.



📅 4. اجعلها عادة يومية

خصص 10–15 دقيقة يوميًا لتعلم أو مراجعة الإشارات.

دوّن تقدمك وأضف إشارات جديدة بشكل مستمر.



🌍 تعلم لغة الإشارة ليس فقط مهارة جديدة، بل هو جسر حقيقي للتواصل الإنساني والشمول.

"اللغة الوحيدة التي لا تُقال، لكنها تُشعر."