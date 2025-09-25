الخميس 2025-09-25 11:38 ص
 

اكتشاف ديناصور نادر في الأرجنتين يحمل بقايا تمساح بين فكيه – صورة

نهنن
تعبيرية
 
الخميس، 25-09-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن باحثون في الأرجنتين عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات أُطلق عليه اسم "خواكينرابتور كاسالي"، تكريمًا لابن الباحث لوسيو م. إيبيريكو.

اضافة اعلان


ووفقًا لدراسة نُشرت في Nature Communications، ينتمي الديناصور إلى فصيلة الميغارابتوران، وهي ديناصورات لاحمة ذات مخالب ضخمة، عُثر على أمثالها سابقًا في آسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.


وتم العثور على هيكله العظمي الجزئي في منطقة بحيرة كولهوي هوابي، ويُعد من أكثر هياكل الميغارابتوران اكتمالًا حتى اليوم، إذ شملت البقايا أجزاء من الجمجمة، والأضلاع، والأرجل.


ومن أبرز ما وُجد:
عظمة تمساح محفوظة بين فكيه، ما يشير إلى أنه كان يفترس كائنات أخرى في عصور ما قبل التاريخ.
يبلغ طوله نحو 7 أمتار (23 قدمًا)، ووزنه حوالي طن واحد.
يُقدَّر عمره عند الوفاة بنحو 19 عامًا، وعاش قبل حوالي 66 إلى 70 مليون سنة.


وقال الباحث مات لامانا إن هذا الاكتشاف “من بين الأكثر اكتمالًا” لفصيلته. وأوضح الباحث إيبيريكو أن تسمية الديناصور باسم ابنه "خواكين" هو تكريم شخصي، مضيفًا: "جميع الأطفال يحبون الديناصورات، ومن المرجح أن خواكين منهم أيضًا".

 


Image1_920252593452436179378.jpg

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيدان في غارة على غزة

فلسطين شهيدان في غارة على غزة

تعبيرية

ترند تصدر هاشتاغ "الدراما الأردنية" يفتح النقاش حول واقع القطاع وتحدياته

امطار

الطقس الارصاد : امطار رعدية قادمة على هذه المناطق - تحذيرات

532610

منوعات 10 عبارات سحرية تجعل طفلك يسمع كلامك

ثبثبثب

منوعات خلطات منزلية فعالة للتخلص من روائح الحذاء الكريهة

اةةةةةةةةة

فن ومشاهير دموع ورسالة مؤثرة من وليد توفيق في زفاف ابنته نورهان بمدريد - فيديو

طالب مهتمون بالشأن الاجتماعي في محافظة عجلون بضرورة وضع برامج تدريبية وتشغيلية تسهم في مساعدة الأسر الفقيرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية والمعيشية، وتمكينها من الانخراط في مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل.

أخبار محلية عجلون: مطالب بوضع برامج تشغيلية لمساعدة الأسر الفقيرة

اللواء الدكتور فراس عقيل الدويري

أخبار محلية وداعاً سلاحي .. بقلم اللواء الدكتور فراس عقيل الدويري



 
 





الأكثر مشاهدة