اكتشاف ديناصور نادر في الأرجنتين يحمل بقايا تمساح بين فكيه – صورة

أعلن باحثون في الأرجنتين عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات أُطلق عليه اسم "خواكينرابتور كاسالي"، تكريمًا لابن الباحث لوسيو م. إيبيريكو.

ووفقًا لدراسة نُشرت في Nature Communications، ينتمي الديناصور إلى فصيلة الميغارابتوران، وهي ديناصورات لاحمة ذات مخالب ضخمة، عُثر على أمثالها سابقًا في آسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.



وتم العثور على هيكله العظمي الجزئي في منطقة بحيرة كولهوي هوابي، ويُعد من أكثر هياكل الميغارابتوران اكتمالًا حتى اليوم، إذ شملت البقايا أجزاء من الجمجمة، والأضلاع، والأرجل.



ومن أبرز ما وُجد:

عظمة تمساح محفوظة بين فكيه، ما يشير إلى أنه كان يفترس كائنات أخرى في عصور ما قبل التاريخ.

يبلغ طوله نحو 7 أمتار (23 قدمًا)، ووزنه حوالي طن واحد.

يُقدَّر عمره عند الوفاة بنحو 19 عامًا، وعاش قبل حوالي 66 إلى 70 مليون سنة.



وقال الباحث مات لامانا إن هذا الاكتشاف “من بين الأكثر اكتمالًا” لفصيلته. وأوضح الباحث إيبيريكو أن تسمية الديناصور باسم ابنه "خواكين" هو تكريم شخصي، مضيفًا: "جميع الأطفال يحبون الديناصورات، ومن المرجح أن خواكين منهم أيضًا".



