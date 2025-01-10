 
الجمعة 2025-01-10 09:53 م
 

البحث عن تفسير لـ "قطار نار" ظهر في سماء هذه الدولة

قطار النار في سماء أثيوبيا
قطار النار في سماء أثيوبيا
الجمعة، 10-01-2025 09:01 م
الوكيل الإخباري- تبحث إثيوبيا عن تفسير لظهور كتل نارية مجهولة تسير بسرعة عالية في سمائها باتجاه جنوب غرب البلاد، ووثقه عدد من المواطنين الإثيوبيين بهواتفهم.اضافة اعلان


وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، الجمعة، أن الظاهرة التي شوهدت في سماء جنوب البلاد غير معروفة حتى الآن، لكن تفسيرات خبراء تشير إلى أنها قد تكون مواد فضائية من صنع الإنسان أو مواد قادمة من الفضاء كالصخور.

ونقلت الهيئة الحكومية الإثيوبية عن باحث بمعهد علوم الفضاء، قوله إن المواد التي شوهدت تحترق في السماء جنوبي البلاد ربما تكون بقايا أقمار صناعية منتهية الصلاحية أو مدمرة، والتي تحترق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وأشار الباحث إلى أنه من الوارد أيضا أن تكون مواد أخرى قادمة من الفضاء الخارجي، مثل قطع الصخور.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه من غير المعلوم ما إذا كانت هذه المواد المحترقة قد سقطت على الأرض أم لا.

روسيا اليوم
 
gnews

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