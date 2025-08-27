الأربعاء 2025-08-27 09:55 ص
 

امرأة صينية تخسر مدخراتها بسبب خدعة "إزالة التجاعيد"

الأربعاء، 27-08-2025 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   تعرضت سيدة صينية تبلغ من العمر 58 عامًا للاحتيال من قِبل عيادة تجميل، حيث فقدت جميع مدخراتها، بما في ذلك أموال دراسة حفيدها، بعد أن أُوهمت بأن التجاعيد في وجهها تجلب "سوء الحظ" وتدل على "خيانة زوجية".

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، استدرجها صاحب مركز علاجي داخل مجمعها السكني إلى العيادة، حيث أخبرها الطبيب أن إزالة التجاعيد قد تعيد الولاء لزوجها وتحسن حظ أبنائها.

وخلال الجلسة، خضعت لعشرة إجراءات تجميلية باستخدام حشو حمض الهيالورونيك، بعد أن صادر موظفو العيادة هاتفها وأجبروها على الدفع الإلكتروني بما يعادل 8600 دولار.

فيما بعد، بدأت تعاني من صداع وغثيان وصعوبة في فتح الفم. وعندما طالبت ابنتها باسترداد الأموال، رفضت العيادة وأحالت القضية إلى المحكمة، وسط اتهامات بالاحتيال واستغلال نفسي وطبي.

ارم نيوز 

 
 
ة

ىلا

