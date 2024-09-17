تحرك من النيابة المصرية بعد وفاة معلم "قهراً" من مديره

وطالب عضو مجلس النواب المصري إيهاب رمزي وزارة التربية والتعليم في بلاده بالتحقيق السريع في الواقعة وتطبيق القانون ضد مرتكبها. وأكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الواقعة، ونعى رمزي في بيان له اليوم الثلاثاء المعلمَ الراحل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث مشادة كلامية بين المعلم الراحل ومدير الإدارة التعليمية بدير مواس، الذي قرر نقله إلى العمل كمدرس إعدادي فقط في مدرسة نائية مع توجيه إهانة شديدة له أمام زملائه خلال اجتماع رسمي للإدارة.
وكان المعلم المتوفى يشغل منصب مدير التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة دير مواس، وبحسب شهود عيان لم يتحمل المعلم إهانته أمام زملائه، وتوفي على الفور متأثراً بأزمة قلبية حادة، وفقاً لرواية زملائه الذين حضروا الواقعة، حسبما تداولته وسائل الإعلام .
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