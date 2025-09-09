ثعبان يتسلل إلى حضانة في أمريكا ويلدغ طفلاً

الوكيل الإخباري- تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات للدغة ثعبان سام من نوع "رأس نحاسي" أثناء لعبه قرب صندوق الرمل في مركز "نيو بيغينينغز لإثراء الطفل" في بلدة ستوني بوينت بولاية كارولينا الشمالية.

وبحسب قناة WSOCTV9، لاحظ موظفو المركز انتفاخ يد الطفل، وظنّوا في البداية أنها نتيجة شظية أو كسر، وأبلغوا ذويه دون الاتصال بالإسعاف.



لكن عند وصول عمة الطفل، بروك كوبر، تبين أن الطفل تعرض للدغة أفعى، ما أثار استغراب العائلة من عدم استدعاء الطوارئ فورًا أو إبلاغ الأهالي الآخرين بالحادث.



وأكدت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنها تستجيب سنويًا لحالات مماثلة، رغم أن فرق الإنقاذ لا تحمل مضاد السم، لكنها تقدّم الإسعافات الأولية لحين نقل المصابين إلى المستشفى.



وعقب الحادث، تم نقل الطفل على وجه السرعة إلى المستشفى، فيما قام أحد موظفي الحضانة لاحقًا بقتل الأفعى، وأُعيد فتح الملعب في اليوم التالي.