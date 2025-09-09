ثعبان يتسلل إلى حضانة في أمريكا ويلدغ طفلاً

وبحسب قناة WSOCTV9، لاحظ موظفو المركز انتفاخ يد الطفل، وظنّوا في البداية أنها نتيجة شظية أو كسر، وأبلغوا ذويه دون الاتصال بالإسعاف.
لكن عند وصول عمة الطفل، بروك كوبر، تبين أن الطفل تعرض للدغة أفعى، ما أثار استغراب العائلة من عدم استدعاء الطوارئ فورًا أو إبلاغ الأهالي الآخرين بالحادث.
وأكدت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنها تستجيب سنويًا لحالات مماثلة، رغم أن فرق الإنقاذ لا تحمل مضاد السم، لكنها تقدّم الإسعافات الأولية لحين نقل المصابين إلى المستشفى.
وعقب الحادث، تم نقل الطفل على وجه السرعة إلى المستشفى، فيما قام أحد موظفي الحضانة لاحقًا بقتل الأفعى، وأُعيد فتح الملعب في اليوم التالي.
-
أخبار متعلقة
-
نصيحة للمسافرين: هذا المقعد في الطائرة قد يحول رحلتك إلى عذاب
-
في المكسيك.. مقتل 10 وإصابة 41 إثر اصطدام قطار بحافلة ذات طابقين - فيديو
-
نشر مسيّرات وهليكوبتر بشاطئ شهير في سيدني بحثا عن سمكة قرش - صورة
-
أوباما يتفوق على توم هانكس في سباق جوائز "إيمي 2025"
-
أب يتبرع بكبده لإنقاذ ابنته الرضيعة في الصين - صورة
-
في البيرو.. كلبة شجاعة تعض ديناميتا وتمنع كارثة
-
الولايات المتحدة تحتضن مثلثين غامضين "أخطر من برمودا"
-
دليل العائلات للاستمتاع بالمدن الترفيهية في أبوظبي