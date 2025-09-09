نشر مسيّرات وهليكوبتر بشاطئ شهير في سيدني بحثا عن سمكة قرش - صورة

وبحسب الشرطة، تعرّض الرجل لهجوم على بُعد نحو 100 متر من الشاطئ، بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج مع أصدقائه. وتم سحبه من الماء بعد إصابته بجروح قاتلة، لكنه توفي في المكان نتيجة النزيف الحاد.
وقالت إدارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز إن طائرات مسيّرة ومروحية أُرسلت لتفتيش المنطقة، إلى جانب نشر مصائد ذكية مزودة بأنظمة أقمار صناعية لتنبيه السلطات في حال اصطياد سمكة قرش.
وأكد علماء مختصون، بعد تحليل آثار الهجوم على لوح التزلج الخاص بالضحية، أن سمكة قرش أبيض يتراوح طولها بين 3.4 و3.6 متر يُرجّح أنها المسؤولة عن الحادث.
ويُعد هذا الهجوم أول حالة وفاة بسبب قرش في سيدني منذ عام 2022، والأولى من نوعها على هذا الشاطئ منذ عام 1963 .
كما ذكرت حديقة حيوان تارونغا أن هذه الحادثة هي رابع هجوم قاتل لأسماك القرش في أستراليا خلال عام 2025، في وقت تُصنّف فيه البلاد كثاني أعلى دولة في العالم من حيث الهجمات غير المبررة لأسماك القرش، بعد الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
في المكسيك.. مقتل 10 وإصابة 41 إثر اصطدام قطار بحافلة ذات طابقين - فيديو
-
ثعبان يتسلل إلى حضانة في أمريكا ويلدغ طفلاً
-
أوباما يتفوق على توم هانكس في سباق جوائز "إيمي 2025"
-
أب يتبرع بكبده لإنقاذ ابنته الرضيعة في الصين - صورة
-
في البيرو.. كلبة شجاعة تعض ديناميتا وتمنع كارثة
-
الولايات المتحدة تحتضن مثلثين غامضين "أخطر من برمودا"
-
دليل العائلات للاستمتاع بالمدن الترفيهية في أبوظبي
-
أخطاء يومية تسبب أعطال سيارتك.. تعرّف عليها قبل فوات الأوان