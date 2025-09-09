الثلاثاء 2025-09-09 10:39 ص
 

نشر مسيّرات وهليكوبتر بشاطئ شهير في سيدني بحثا عن سمكة قرش - صورة

طائرة هليكوبتر تراقب مياه شاطئ لونغ ريف بعد هجوم سمكة القرش
 
الوكيل الإخباري-   نشرت السلطات الأسترالية، يوم الأحد، طائرات مسيّرة وهليكوبتر لمراقبة المياه قبالة شاطئ لونغ ريف شمال سيدني، وذلك عقب مقتل راكب أمواج في هجوم من قرش أبيض كبير يوم السبت.

وبحسب الشرطة، تعرّض الرجل لهجوم على بُعد نحو 100 متر من الشاطئ، بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج مع أصدقائه. وتم سحبه من الماء بعد إصابته بجروح قاتلة، لكنه توفي في المكان نتيجة النزيف الحاد.


وقالت إدارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز إن طائرات مسيّرة ومروحية أُرسلت لتفتيش المنطقة، إلى جانب نشر مصائد ذكية مزودة بأنظمة أقمار صناعية لتنبيه السلطات في حال اصطياد سمكة قرش.


وأكد علماء مختصون، بعد تحليل آثار الهجوم على لوح التزلج الخاص بالضحية، أن سمكة قرش أبيض يتراوح طولها بين 3.4 و3.6 متر يُرجّح أنها المسؤولة عن الحادث.


ويُعد هذا الهجوم أول حالة وفاة بسبب قرش في سيدني منذ عام 2022، والأولى من نوعها على هذا الشاطئ منذ عام 1963 .


كما ذكرت حديقة حيوان تارونغا أن هذه الحادثة هي رابع هجوم قاتل لأسماك القرش في أستراليا خلال عام 2025، في وقت تُصنّف فيه البلاد كثاني أعلى دولة في العالم من حيث الهجمات غير المبررة لأسماك القرش، بعد الولايات المتحدة.

 


