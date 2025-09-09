الثلاثاء 2025-09-09 10:38 ص
 

في المكسيك.. مقتل 10 وإصابة 41 إثر اصطدام قطار بحافلة ذات طابقين - فيديو

تتت
من موقع حادث الاصطدام
 
الثلاثاء، 09-09-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في المكسيك مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 41 آخرين، بينهم أربعة في حالة حرجة، إثر اصطدام قطار شحن بحافلة عند تقاطع للسكك الحديدية في ولاية مكسيكو، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال أدريان هيرنانديز، المنسق العام للحماية المدنية في الولاية، إن الحادث وقع عندما حاولت حافلة ذات طابقين عبور السكة بعد توقف قصير، ليصدمها القطار من الخلف ويجرّها لمسافة عدة أمتار.


وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة لحظة التصادم، حيث كانت الحافلة قد بدأت بالتحرك فوق السكة قبل أن يظهر قطار البضائع فجأة ويصطدم بها بقوة.


السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث، في وقت تستمر فيه عمليات الإغاثة ونقل المصابين إلى المستشفيات.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

لا

تعبيرية

cgu

تتت

الطريق الذي يربط لواء الجفر بمناجم الشيدية

