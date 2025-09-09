في المكسيك.. مقتل 10 وإصابة 41 إثر اصطدام قطار بحافلة ذات طابقين - فيديو

وقال أدريان هيرنانديز، المنسق العام للحماية المدنية في الولاية، إن الحادث وقع عندما حاولت حافلة ذات طابقين عبور السكة بعد توقف قصير، ليصدمها القطار من الخلف ويجرّها لمسافة عدة أمتار.
وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة لحظة التصادم، حيث كانت الحافلة قد بدأت بالتحرك فوق السكة قبل أن يظهر قطار البضائع فجأة ويصطدم بها بقوة.
السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث، في وقت تستمر فيه عمليات الإغاثة ونقل المصابين إلى المستشفيات.
🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr
