تصرف صادم في أمريكا... هذا ما فعله أب بابنه خلال إخلاء طائرة!

الوكيل الإخباري- أثار تصرف أحد الركاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (American Airlines) موجة واسعة من الانتقادات، بعد أن أظهرت لقطات مصوّرة قيامه بحمل حقيبته أثناء إخلاء الطائرة الطارئ، واضعًا طفله في موقف محفوف بالمخاطر.



الواقعة جرت في مطار دنفر الدولي، عندما اندلعت النيران في جهاز الهبوط الخلفي الأيسر للطائرة المتجهة إلى ميامي، خلال الرحلة رقم AA3023، ما استدعى تنفيذ إخلاء فوري باستخدام مزالق الطوارئ.



وفي مشهد وثقته كاميرات المراقبة، ظهر الراكب وهو ينزلق من المزلقة ممسكًا بالحقيبة في يد، وبطفله من عنقه باليد الأخرى، ما أدى إلى سقوطهما معًا بطريقة خطيرة على أرض المدرج، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن سلوكيات الركاب في مواقف الطوارئ.



ورغم أن جميع الركاب الـ173 وأفراد الطاقم الستة نجوا من الحادث، مع تسجيل إصابة طفيفة واحدة فقط، إلا أن تصرف هذا الراكب طغى على تفاصيل الحادث وحرّك موجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر كثيرون أن تمسكه بحقيبته عوضًا عن حماية طفله يعكس "خللًا في الأولويات" في لحظة حرجة قد تعني الفارق بين النجاة والمأساة.



من جانبها، أوضحت شركة الطيران أن الحريق نتج عن خلل في صيانة أحد الإطارات، مؤكدة أن الطائرة خضعت لفحص دقيق وشامل بعد الحادث، وأنها تتعاون مع السلطات للتحقيق في ملابسات الحريق.

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