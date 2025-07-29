تصرف صادم في أمريكا... هذا ما فعله أب بابنه خلال إخلاء طائرة!

الواقعة جرت في مطار دنفر الدولي، عندما اندلعت النيران في جهاز الهبوط الخلفي الأيسر للطائرة المتجهة إلى ميامي، خلال الرحلة رقم AA3023، ما استدعى تنفيذ إخلاء فوري باستخدام مزالق الطوارئ.
وفي مشهد وثقته كاميرات المراقبة، ظهر الراكب وهو ينزلق من المزلقة ممسكًا بالحقيبة في يد، وبطفله من عنقه باليد الأخرى، ما أدى إلى سقوطهما معًا بطريقة خطيرة على أرض المدرج، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن سلوكيات الركاب في مواقف الطوارئ.
ورغم أن جميع الركاب الـ173 وأفراد الطاقم الستة نجوا من الحادث، مع تسجيل إصابة طفيفة واحدة فقط، إلا أن تصرف هذا الراكب طغى على تفاصيل الحادث وحرّك موجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر كثيرون أن تمسكه بحقيبته عوضًا عن حماية طفله يعكس "خللًا في الأولويات" في لحظة حرجة قد تعني الفارق بين النجاة والمأساة.
من جانبها، أوضحت شركة الطيران أن الحريق نتج عن خلل في صيانة أحد الإطارات، مؤكدة أن الطائرة خضعت لفحص دقيق وشامل بعد الحادث، وأنها تتعاون مع السلطات للتحقيق في ملابسات الحريق.
-
أخبار متعلقة
-
حفل يتحوّل إلى كارثة في المغرب.. والسبب حلوى!
-
في الستين من عمرها.. يمنية تُحقق حلم الثانوية العامة - صورة
-
إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025
-
نمر يهاجم سائق دراجة نارية في الهند - فيديو
-
هام لجميع أولياء الأمور .. دراسة تحذّر من خطر الهواتف الذكية على الأطفال
-
3 خطوات بسيطة لتجميد المانجو بشكل مثالي لاستخدامها طوال العام
-
أرقام الحظ... خرافة قديمة أم معتقد يمنح الإنسان شعورًا بالسيطرة؟
-
طفل هندي يعض أفعى كوبرا حتى الموت بعد أن ظنّها لعبة!