تصرف محرج من ترامب تجاه زوجة روبرت كينيدي جونيور يثير الجدل - فيديو

ورصدت الكاميرات لحظة دخول ترامب إلى القاعة وسط ترحيب كبير من الجمهور، حيث صافح كينيدي بحرارة، لكنه تجاهل يد هاينز الممدودة للمصافحة، ما وضعها في موقف محرج أمام الحضور وعدسات المصورين.
ورغم الموقف، تفاعلت هاينز بسخرية واضحة، حيث لوّحت بيدها في الهواء بعدما تجاهلها ترامب، ثم ربّتت على كتفه في محاولة لتخفيف الموقف، دون أن يبدو عليه الانتباه. وفي مشهد لاحق، صافحت حفيدة ترامب، كاي، بحرارة، في تصرف لافت جذب اهتمام الجمهور.
وبحسب الصور المتداولة، يبدو أن ترامب لاحظ الموقف لاحقاً، إذ بادر إلى مصافحة هاينز والتحدث إليها وإلى زوجها بعد دقائق من الحادثة، في محاولة على ما يبدو لتدارك الموقف.
وتجدر الإشارة إلى أن هاينز كانت من أبرز المنتقدين العلنيين لترامب خلال حملاته الانتخابية ، وأكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تشاركه نفس التوجهات السياسية، رغم دعم زوجها له في انتخابات 2024. ورغم ذلك، ظهرت لاحقاً في حفل أقيم في مقر إقامة ترامب، بدت خلاله مرتاحه بين دائرته المقربة.
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