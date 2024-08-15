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تنبأ بوفاته قبل 6 ساعات.. حزن كبير في مصر بوفاة الشاب محمود

الشاب المصري الراحل محمود رجب
الشاب المصري الراحل محمود رجب




 

الخميس، 15-08-2024 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   حالة من الصدمة والحزن عاشتها محافظة المنيا المصرية خلال الساعات الماضية، بعد وفاة أحد شبابها، حيث تصدر حادث وفاته محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار منشور له يتنبأ خلاله بوفاته قبلها بساعات قليلة. فما القصة؟


لم يكن محمود رجب، ابن قرية قلوصنا بمحافظة المنيا، يعلم أن منشوره الأخير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي كتبه قبل وفاته بست ساعات، سيتحول إلى دفتر عزاء، وذلك بعدما تنبأ خلاله بوفاته، وكأنه كان يشعر باقتراب الأجل، مما جعل وفاته تهز الجميع.


"أعمار الشباب أصبحت تنتهي سريعاً، فاللهم إن كنت لاحقاً بهم قريباً، فخذني تائباً نقياً"، هكذا حمل آخر منشورات الشاب الراحل الكلمات الأخيرة له على هذه الدنيا، وسط حالة من الذهول والصدمة لأهله وأصدقائه.


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" لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا. يا أخويا وحبيبي محمود، صحبي وأخويا وحبيبي وزوج أختي في ذمة الله، مش قادر أصدق»، بهذه الكلمات أعلن علي الصغير، شقيق زوجة الشاب الراحل، عن وفاته في حادث سير.


وكشف إبراهيم عمرو، أحد أصدقاء الشاب الراحل، أنه كان ينتظر مولوده الأول بعد شهر واحد.


وانتشر المنشور الأخير للشاب الراحل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالدعاء له، حيث علق أصدقاؤه على كلماته الأخيرة: «كأنه حاسس، طلبها من ربنا ونالها».

 

المصدر : صحيفة الوطن

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