الثلاثاء 2025-08-26 10:14 ص
 

حادثة طريفة في تركيا.. ماعز يتجول داخل مسجد أثناء الصلاة (فيديو)

تتتت
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 08:46 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة ماردين جنوب شرقي تركيا واقعة طريفة وغير مألوفة، بعدما اقتحم ماعز صغير أحد المساجد أثناء أداء صلاة الجماعة، في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة دخول الماعز إلى المسجد الواقع في حي تشينارجيك بمنطقة كيزيلتبه، حيث سار بين صفوف المصلين مطلقًا صوته، دون أن يُحدث أي فوضى أو أضرار.


وتعامل المصلون مع الموقف بهدوء تام، منتظرين انتهاء الصلاة قبل إخراج الماعز بلطف من المسجد.


ويُعرف الحي بقربه من المزارع، ما يجعل دخول الحيوانات إلى الأحياء السكنية أمرًا شائعًا، لكن دخولها إلى مسجد أثناء الصلاة يُعد نادرًا، ما ساهم في انتشار الفيديو بشكل كبير عبر الإنترنت.

 

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر

فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

شعار البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

مجموعة من الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية “الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة