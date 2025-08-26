حادثة طريفة في تركيا.. ماعز يتجول داخل مسجد أثناء الصلاة (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة دخول الماعز إلى المسجد الواقع في حي تشينارجيك بمنطقة كيزيلتبه، حيث سار بين صفوف المصلين مطلقًا صوته، دون أن يُحدث أي فوضى أو أضرار.
وتعامل المصلون مع الموقف بهدوء تام، منتظرين انتهاء الصلاة قبل إخراج الماعز بلطف من المسجد.
ويُعرف الحي بقربه من المزارع، ما يجعل دخول الحيوانات إلى الأحياء السكنية أمرًا شائعًا، لكن دخولها إلى مسجد أثناء الصلاة يُعد نادرًا، ما ساهم في انتشار الفيديو بشكل كبير عبر الإنترنت.
