اليوم العالمي للقهوة .. أشهر الخرافات حول "معشوقة الصباح"

الوكيل الإخباري- في 1 أكتوبر من كل عام، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للقهوة، هذا المشروب الساحر الذي لا تكتمل أجواء الصباح بدونه، وتتنوع طقوس الشعوب وعاداتها وخرافاتها حوله، من التفاؤل والحب إلى الحظ والزواج.

إليك أبرز المعتقدات الغريبة والخرافات المرتبطة بالقهوة في ثقافات مختلفة:



☕ 1. "دلق القهوة خير" – مصر

انسكاب القهوة في مصر يُعد فألًا حسنًا، خاصة في لحظات التوتر، ويقابل عادةً بابتسامات وتفاؤل، بعكس ثقافات أخرى ترى فيه علامة على الحظ السيئ.



☕ 2. قراءة الفنجان – الشرق الأوسط والبلقان

في مصر، تركيا، اليونان، والدومينيكان، تنتشر عادة قراءة الطالع من بقايا القهوة، بحثًا عن مستقبل عاطفي أو مهني. وقد ألهمت هذه الخرافة أغنية "قارئة الفنجان" لعبد الحليم حافظ.



☕ 3. القهوة وبلوغ الشعر – تركيا

في تركيا، يُقال إن شرب القهوة قبل البلوغ يعيق نمو شعر الوجه، رغم أن بعض الدراسات تشير بالعكس إلى أن الكافيين قد يعزز نمو الشعر.



☕ 4. القهوة الملطخة تجلب الحظ – أمريكا بين البحارة

البحارة الأمريكيون يعتقدون أن عدم غسل فناجين القهوة يحسّن طعمها ويجلب الحظ، لذا يفضل بعضهم سكب القهوة فوق البقايا المتبقية من آخر فنجان.



☕ 5. فقاعات القهوة علامة على الثروة – فنلندا

في فنلندا، إذا تحركت فقاعات القهوة نحوك، فهذا دليل على قدوم المال والحظ الجيد، أما إذا ابتعدت عنك، فذلك يُنذر بخسارة مالية!



☕ 6. القهوة والجمال والزواج – آيسلندا

في آيسلندا، يُعتقد أن شرب القهوة ساخنة جدًا يؤثر سلبًا على الجمال، كما أن إضافة السكر قبل الكريمة قد يعني تأخر زواج الأعزب 7 سنوات!



مهما اختلفت العادات والأساطير، يبقى فنجان القهوة رفيق الصباح وملهمًا للحكايات، يجمع بين الشعوب رغم اختلاف المعتقدات.



كل عام ومحبو القهوة بألف خير! ☕💫