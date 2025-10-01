الأربعاء 2025-10-01 03:16 م
 

اليوم العالمي للقهوة .. أشهر الخرافات حول "معشوقة الصباح"

4
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-10-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-   في 1 أكتوبر من كل عام، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للقهوة، هذا المشروب الساحر الذي لا تكتمل أجواء الصباح بدونه، وتتنوع طقوس الشعوب وعاداتها وخرافاتها حوله، من التفاؤل والحب إلى الحظ والزواج.

اضافة اعلان


إليك أبرز المعتقدات الغريبة والخرافات المرتبطة بالقهوة في ثقافات مختلفة:

☕ 1. "دلق القهوة خير" – مصر
انسكاب القهوة في مصر يُعد فألًا حسنًا، خاصة في لحظات التوتر، ويقابل عادةً بابتسامات وتفاؤل، بعكس ثقافات أخرى ترى فيه علامة على الحظ السيئ.

☕ 2. قراءة الفنجان – الشرق الأوسط والبلقان
في مصر، تركيا، اليونان، والدومينيكان، تنتشر عادة قراءة الطالع من بقايا القهوة، بحثًا عن مستقبل عاطفي أو مهني. وقد ألهمت هذه الخرافة أغنية "قارئة الفنجان" لعبد الحليم حافظ.

☕ 3. القهوة وبلوغ الشعر – تركيا
في تركيا، يُقال إن شرب القهوة قبل البلوغ يعيق نمو شعر الوجه، رغم أن بعض الدراسات تشير بالعكس إلى أن الكافيين قد يعزز نمو الشعر.

☕ 4. القهوة الملطخة تجلب الحظ – أمريكا بين البحارة
البحارة الأمريكيون يعتقدون أن عدم غسل فناجين القهوة يحسّن طعمها ويجلب الحظ، لذا يفضل بعضهم سكب القهوة فوق البقايا المتبقية من آخر فنجان.

☕ 5. فقاعات القهوة علامة على الثروة – فنلندا
في فنلندا، إذا تحركت فقاعات القهوة نحوك، فهذا دليل على قدوم المال والحظ الجيد، أما إذا ابتعدت عنك، فذلك يُنذر بخسارة مالية!

☕ 6. القهوة والجمال والزواج – آيسلندا
في آيسلندا، يُعتقد أن شرب القهوة ساخنة جدًا يؤثر سلبًا على الجمال، كما أن إضافة السكر قبل الكريمة قد يعني تأخر زواج الأعزب 7 سنوات!

مهما اختلفت العادات والأساطير، يبقى فنجان القهوة رفيق الصباح وملهمًا للحكايات، يجمع بين الشعوب رغم اختلاف المعتقدات.


كل عام ومحبو القهوة بألف خير! ☕💫

 

العين الإخبارية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

فيديو الوكيل إدارة السير ترد على شكوى مواطن بشأن مخالفة مرورية متكررة

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تسيّر رحلة عمرة للديار المقدسة

78

طب وصحة تلوث الهواء يزيد من حدة أعراض انقطاع النفس أثناء النوم

g

أخبار الشركات حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر

خك

تكنولوجيا أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر

غت

تكنولوجيا مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"

صق

أخبار الشركات زين الأردن.. ثلاثة عقود من ريادة سوق الاتصالات الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8



 
 





الأكثر مشاهدة