خسر نصف وزنه.. سعودي يروي تعافيه من مرض السكري

الوكيل الإخباري- عاش حمد الحربي، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، تجربة صعبة مع مرض السكري استمرت لمدة 8 سنوات، حيث عانى من حياة قاسية بدأت بتناول الأقراص ثم تطورت إلى 5 حقن يوميًا، تشمل إبرتين في الصباح، وإبرة في فترة الظهيرة، وإبرتين في منتصف الليل.

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معاناته مع مرض السكري

يقول الحربي لـ"العربية.نت": عشت في تلك الفترة معاناة شديدة، تخللتها ضغوط نفسية وتفكير مستمر في كيفية التعامل مع هذا المرض، خاصةً في الحفاظ على الإبر في درجة حرارة معينة حتى لا تفقد فعاليتها، خصوصًا في منطقة نجد، حيث يكون الجو حارًا جدًا في فصل الصيف. حتى أثناء السفر، كان من الضروري أن أحمل معي الأدوية والإبر التي كنت أعتبرها همي الدائم.



رحلته مع السمنة

أشار الحربي إلى أنه مع استخدامه لحقن الأنسولين، كان جسمه يحتاج إلى مقاومة الأنسولين، مما جعله يشعر بالجوع المستمر. ونتيجة لذلك، زاد وزنه من 147 إلى 195 كيلوغرامًا.



يضيف الحربي: "عندما وصل مستوى السكر التراكمي إلى 12.14، أدركت أن الأدوية لم تعد تجدي نفعًا. قلت لنفسي إنه يجب أن أخرج من هذه الدوامة. استشرت طبيبًا مختصًا تابعني في تلك الفترة، وقررت الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية."