عودة رائدي ناسا إلى الأرض بعد قضاء 286 يوماً في الفضاء

الوكيل الإخباري- غادر رائدا الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز محطة الفضاء الدولية صباح اليوم الثلاثاء في رحلة طال انتظارها للعودة إلى الأرض، على متن كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس". وكان من المفترض أن تكون مهمتهما تجريبية قصيرة، لكن تم تعديل جدول المهمة بسبب أعطال في مركبتهما ستارلاينر، ما أدى إلى تمديد المهمة لتستمر 9 أشهر بدلاً من أسبوع.

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عودة بعد 9 أشهر في الفضاء

انطلق ويلمور ووليامز، وهما من رواد الفضاء المخضرمين في ناسا، على متن المركبة كرو دراغون في الساعة 1:05 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في رحلة مدتها 17 ساعة للعودة إلى الأرض. وكان معهما رائدا فضاء آخران من المختبر المداري.



أعطال في مركبة "ستارلاينر"

كانت مهمة ويلمور ووليامز تتضمن التجربة الأولى لمركبة ستارلاينر من شركة بوينغ، والتي كان من المقرر أن تستمر لمدة 8 أيام، إلا أن مشاكل في نظام الدفع أدت إلى تأخيرات عدة في عودتهما، مما دفع ناسا إلى اتخاذ القرار في العام الماضي بإعادتهما على متن مركبة "سبيس إكس".



دعم سياسي واهتمام إعلامي

وكانت المهمة قد لفتت انتباه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي دعا إلى تسريع عودة ويلمور ووليامز بعد توليه منصبه في يناير 2017. حيث اتهم ترامب الرئيس السابق جو بايدن بـ"التخلي" عنهما في محطة الفضاء لأسباب سياسية، رغم أن هذا الادعاء لم يكن مبنيًا على أي دليل.



مدة المهمة

بعد العودة، سيحصل ويلمور ووليامز على لقب "رواد الفضاء الأكثر بقاءً في الفضاء" حيث سيبلغ إجمالي مدة مهمتهما في الفضاء 286 يوماً، وهي مدة أطول من متوسط مدة المهمات في محطة الفضاء الدولية التي عادة ما تكون حوالي 6 أشهر.