الثلاثاء 2025-04-29 09:57 ص
 

فيديو صادم.. قارب يتحطم في الهواء خلال محاولة تحطيم رقم قياسي بأمريكا

لقطة من الحادث المروع
لقطة من الحادث المروع
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:51 ص

الوكيل الإخباري-  شهدت بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية، في 26 أبريل، لحظات مرعبة عندما انقلب قارب سباق عالي السرعة في الهواء عدة مرات خلال محاولة لتحطيم رقم قياسي في فعالية "ديزرت ستورم شوت آوت".

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القارب، الذي تصل قوته إلى 10 آلاف حصان، أقلع عن سطح الماء عند سرعته القصوى البالغة 200.1 ميل في الساعة، قبل أن ينقلب بشكل عنيف في الهواء. ورغم الحادث المروع، نجا المتسابقان المعروفان باسمي "جون واين" و"كلينت إيستوود"، واللذان ينتميان لفريق "فريدوم وان رايسينغ" من كانساس سيتي.


وأوضح المتسابق جيف كلارك أن القارب صُمم هندسيًا لاحتجاز الهواء والانزلاق فوق الماء، لكن أي ارتفاع طفيف عند تلك السرعة يمكن أن يؤدي إلى تحليقه. وأكد أن تصميم القارب المتطور ساهم في إنقاذ حياة الطاقم، مشيرًا إلى دور أنظمة السلامة، مثل أنظمة الهواء ومخارج الطوارئ.


وأشار الخبراء إلى أن الرياح القوية قد تكون ساهمت في رفع القارب، لكنها في الوقت ذاته خففت من شدة الاصطدام، ما أتاح فرصة النجاة للمتسابقين.

 

 

 

روسيا اليوم 

 
gnews

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