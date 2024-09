فيديو- صدام بين طائرتين أميركيتين وانفصال ذيل إحداهما

الوكيل الإخباري- اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة "دلتا" الأميركية على مدرج في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي المزدحم بولاية أتلانتا، يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشركة أنتوني بلاك إن جناح طائرة "إيرباص إيه 350" التي كانت تتحرك، علق بذيل طائرة متوقفة من طراز "سي آر جيه 900"، مما أدى إلى تحطمه وانفصاله عن جسدها.



وأكد بلاك أن أحدًا لم يُصب في الاصطدام.



وتظهر الصور المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ذيل الطائرة المتوقفة منفصلاً عن جسدها، ومحاطًا بسيارات الإنقاذ.



وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماع مراقب الحركة الجوية وهو يقول: "انفصل ذيل الطائرة (سي آر جيه 900) بالكامل".



وفي أعقاب الحادث، أغلق المدرج المتأثر والمدارج القريبة منه.



وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في بيان إن الطائرة الأولى كانت متجهة إلى طوكيو، بينما كانت الثانية تستعد للإقلاع إلى لويزيانا في رحلة داخلية، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا في الحادث.





