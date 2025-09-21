كيف تحمي منزلك من الرطوبة والعفن قبل الشتاء؟

فحص الجدران والأسقف
✔️ ابحث عن تشققات أو تسربات وقم بإصلاحها مبكرًا.
تحسين التهوية
✔️ شغّل مراوح الشفط وافتح النوافذ بانتظام. استخدم أجهزة إزالة الرطوبة إذا لزم الأمر.
حماية الأرضيات والسجاد
✔️ نظّف السجاد جيدًا واستعمل طبقات عزل تحت الأرضيات الخشبية.
فحص الأنابيب والصرف الصحي
✔️ تأكد من عدم وجود تسربات قد تسبب رطوبة خفية.
تخزين آمن للملابس والأثاث
✔️ استخدم أكياس محكمة ومواد ماصّة للرطوبة داخل الخزائن.
تنظيف المزاريب والمصارف
✔️ أزل الأوساخ لتفادي تجمع مياه الأمطار حول المنزل.
💡 الوقاية الآن توفر عليك كثيرًا من العناء لاحقًا.
