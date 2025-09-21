كيف تحمي منزلك من الرطوبة والعفن قبل الشتاء؟

الوكيل الإخباري- مع اقتراب الشتاء، تزداد مخاطر الرطوبة والعفن داخل المنازل، ما قد يُلحق الضرر بالجدران والأثاث، ويؤثر على صحة الأسرة. إليك 6 خطوات وقائية بسيطة:

فحص الجدران والأسقف

✔️ ابحث عن تشققات أو تسربات وقم بإصلاحها مبكرًا.

تحسين التهوية

✔️ شغّل مراوح الشفط وافتح النوافذ بانتظام. استخدم أجهزة إزالة الرطوبة إذا لزم الأمر.

حماية الأرضيات والسجاد

✔️ نظّف السجاد جيدًا واستعمل طبقات عزل تحت الأرضيات الخشبية.

فحص الأنابيب والصرف الصحي

✔️ تأكد من عدم وجود تسربات قد تسبب رطوبة خفية.

تخزين آمن للملابس والأثاث

✔️ استخدم أكياس محكمة ومواد ماصّة للرطوبة داخل الخزائن.

تنظيف المزاريب والمصارف

✔️ أزل الأوساخ لتفادي تجمع مياه الأمطار حول المنزل.