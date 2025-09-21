الأحد 2025-09-21 01:25 م
 

كيف تحمي منزلك من الرطوبة والعفن قبل الشتاء؟

تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب الشتاء، تزداد مخاطر الرطوبة والعفن داخل المنازل، ما قد يُلحق الضرر بالجدران والأثاث، ويؤثر على صحة الأسرة. إليك 6 خطوات وقائية بسيطة:

فحص الجدران والأسقف
✔️ ابحث عن تشققات أو تسربات وقم بإصلاحها مبكرًا.
تحسين التهوية
✔️ شغّل مراوح الشفط وافتح النوافذ بانتظام. استخدم أجهزة إزالة الرطوبة إذا لزم الأمر.
حماية الأرضيات والسجاد
✔️ نظّف السجاد جيدًا واستعمل طبقات عزل تحت الأرضيات الخشبية.
فحص الأنابيب والصرف الصحي
✔️ تأكد من عدم وجود تسربات قد تسبب رطوبة خفية.
تخزين آمن للملابس والأثاث
✔️ استخدم أكياس محكمة ومواد ماصّة للرطوبة داخل الخزائن.
تنظيف المزاريب والمصارف
✔️ أزل الأوساخ لتفادي تجمع مياه الأمطار حول المنزل.


💡 الوقاية الآن توفر عليك كثيرًا من العناء لاحقًا.

 

 
 
