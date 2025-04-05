كيف تنظم نومك من جديد بعد شهر رمضان؟

الوكيل الإخباري- تنظيم النوم بعد رمضان يتطلب بعض التعديلات البسيطة على روتينك اليومي لضمان الراحة والصحة العامة. إليك بعض النصائح التي تساعدك على التخلص من اضطرابات النوم وتحسين جودته بعد رمضان:

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1. إعادة ضبط الساعة البيولوجية:

حاول العودة تدريجيًا إلى مواعيد نومك الطبيعية. إذا كنت قد اعتدت على السهر بعد التراويح، حاول تحديد وقت ثابت للنوم والالتزام به يوميًا.



2. تجنب الطعام الثقيل قبل النوم:

تجنب تناول وجبات كبيرة أو دهنية قبل النوم، خاصة إذا كنت قد اعتدت على تناول الطعام بكثرة في وقت متأخر بعد الإفطار. اختر وجبات خفيفة إذا شعرت بالجوع قبل النوم.



3. ابتعد عن الكافيين:

قلل من استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين (مثل القهوة والشاي) بعد الساعة 3 مساءً، لأن الكافيين يمكن أن يؤثر سلبًا على نومك.



4. ممارسة الرياضة:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال النهار يساعد على تحسين نوعية النوم. ومع ذلك، تجنب ممارسة التمارين القوية قبل النوم مباشرة.



5. الاسترخاء قبل النوم:

حاول ممارسة بعض الأنشطة الهادئة مثل القراءة أو التأمل أو الاستماع إلى موسيقى هادئة قبل النوم. تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف أو الكمبيوتر قبل النوم.



6. تحسين بيئة النوم:

تأكد من أن غرفتك مظلمة وهادئة وذات درجة حرارة مناسبة للنوم. استخدم ستائر معتمة وقلل من الضوضاء قدر الإمكان.



7. تجنب القيلولة الطويلة:

إذا كنت تشعر بالتعب خلال اليوم، حاول أن تأخذ قيلولة قصيرة (حوالي 20-30 دقيقة) بدلاً من النوم الطويل الذي قد يؤثر على نومك الليلي.