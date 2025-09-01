إنستغرام يطلق أدوات جديدة لإدارة البريد الوارد

الوكيل الإخباري- أعلن تطبيق إنستغرام عن إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة المصممة خصيصًا لمساعدة كبار المبدعين والمؤثرين على إدارة البريد الوارد بسهولة وكفاءة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة التواصل وتنظيم الرسائل.

وتتضمن الأدوات الجديدة فلاتر متعددة تتيح للمستخدمين فرز الرسائل بسرعة، مما يساعدهم على الوصول إلى المحادثات المهمة دون عناء، خاصة في ظل تلقيهم مئات الرسائل يوميًا. ويمكن للمؤثرين تعديل هذه الفلاتر أو إزالتها أو إنشاء فلاتر جديدة حسب الحاجة.



كما أضافت المنصة خيار الاختصارات المخصصة، والتي تسمح بإنشاء مجلدات رسائل حسب تفضيلات المستخدم، مع إمكانية إعادة ترتيب هذه المجلدات وفقًا لأولويات الرسائل الأكثر استخدامًا، ما يمنح المبدعين مزيدًا من المرونة في تنظيم البريد الوارد الخاص بهم.



وذكرت إنستغرام أن هذه المجموعة من الأدوات ستكون متاحة حصريًا للحسابات التي تضم أكثر من 100 ألف متابع، ضمن فئة المؤثرين الكبار، في حين ستظل أدوات البريد الوارد التقليدية متاحة لبقية المستخدمين.



ورغم أن هذه الميزات تستهدف فئة محددة، فقد أضاف إنستغرام مؤخرًا عددًا من التحديثات لمستخدميه العاديين، منها خريطة جديدة لتتبع الأصدقاء، وبرنامج مخصص لإعادة ضبط التوصيات على المنصة.



وقالت الشركة إن هذه الأدوات تمنح المبدعين القدرة على "استكشاف إبداعاتهم بحرية أكبر، مع بناء مسارات عمل تتناسب مع احتياجاتهم".