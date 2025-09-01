الإثنين 2025-09-01 12:54 م
 

طرق استرجاع الصور المحذوفة من Google Photos

3461320
تعبيرية
 
الإثنين، 01-09-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-   في عالمنا الرقمي اليوم، أصبحت الصور جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نحتفظ بها لتوثيق أجمل اللحظات والذكريات. ومن بين التطبيقات الأكثر استخدامًا لتخزين الصور ومقاطع الفيديو، يبرز تطبيق Google Photos كأداة ذكية توفر نسخًا احتياطية تلقائية وتنظيمًا سلسًا للصور.

لكن رغم مميزاته، قد يجد البعض أنفسهم في موقف صعب عند حذف صورة مهمة عن طريق الخطأ.

 

لحسن الحظ، يوفر التطبيق عدة وسائل فعالة لاسترجاع الصور المحذوفة. في هذا الدليل، نستعرض أهم الطرق التي تساعدك على استعادة صورك بخطوات بسيطة وآمنة.

 

 1. التحقق من مجلد "المهملات" (Trash)
الصور المحذوفة تبقى في المهملات لمدة 30 يومًا.
من التطبيق:
📂 "المكتبة" → 🗑️ "المهملات" → 🔄 "استعادة".


2. استعادة الصور من النسخ الاحتياطي
إذا كان النسخ التلقائي مفعلًا، الصور تظل محفوظة في حسابك على Google.
يكفي تسجيل الدخول بالحساب الصحيح، وستظهر الصور تلقائيًا.


3. استخدام موقع Google Photos على الويب
في حال كانت هناك مشاكل في مزامنة التطبيق، ادخل إلى:
🌐 photos.google.com
وستتمكن من الوصول للصور مباشرة من المتصفح.


4. التحقق من الحسابات المتعددة
ربما حفظت الصور بحساب Google مختلف.
جرّب التبديل بين الحسابات في التطبيق للعثور على الصور المفقودة.


5. طلب المساعدة من دعم Google
إن لم تنجح الطرق السابقة، يمكنك التواصل مع الدعم الفني من Google.
الاسترجاع غير مضمون، لكن يُفضل المحاولة خاصة خلال فترة قصيرة من الحذف.

 

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

