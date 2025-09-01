طرق استرجاع الصور المحذوفة من Google Photos

لكن رغم مميزاته، قد يجد البعض أنفسهم في موقف صعب عند حذف صورة مهمة عن طريق الخطأ.
الصور المحذوفة تبقى في المهملات لمدة 30 يومًا.
من التطبيق:
📂 "المكتبة" → 🗑️ "المهملات" → 🔄 "استعادة".
2. استعادة الصور من النسخ الاحتياطي
إذا كان النسخ التلقائي مفعلًا، الصور تظل محفوظة في حسابك على Google.
يكفي تسجيل الدخول بالحساب الصحيح، وستظهر الصور تلقائيًا.
3. استخدام موقع Google Photos على الويب
في حال كانت هناك مشاكل في مزامنة التطبيق، ادخل إلى:
🌐 photos.google.com
وستتمكن من الوصول للصور مباشرة من المتصفح.
4. التحقق من الحسابات المتعددة
ربما حفظت الصور بحساب Google مختلف.
جرّب التبديل بين الحسابات في التطبيق للعثور على الصور المفقودة.
5. طلب المساعدة من دعم Google
إن لم تنجح الطرق السابقة، يمكنك التواصل مع الدعم الفني من Google.
الاسترجاع غير مضمون، لكن يُفضل المحاولة خاصة خلال فترة قصيرة من الحذف.
