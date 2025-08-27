مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد، تفاصيل وفاة مأساوية لأب وأطفاله الستة في محافظة المنيا، بعدما أثارت الواقعة جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

التحقيقات أظهرت أن الزوجة الثانية للأب دست مادة سامة في "الخبز الشمسي" الذي أعدته للعائلة، بدافع الغيرة، بعد أن أعاد الأب زوجته الأولى لعصمته، ما دفعها للاعتقاد بأنه سيهجرها.



وبحسب عم الأطفال، فإن الأسرة اجتمعت على وجبة طعام تقليدية قبل أن تبدأ أعراض التسمم في الظهور، ويتوفى خمسة من الأطفال تباعاً، بينما فارق السادس الحياة لاحقاً داخل المستشفى.



وكانت شائعات قد ربطت الوفاة بالتهاب السحايا، إلا أن وزارة الصحة المصرية نفت ذلك، مؤكدة أن التحاليل أثبتت خلو العينات من أي أمراض معدية، وأن السبب الحقيقي هو التسمم الغذائي.



السلطات باشرت التحقيقات مع الزوجة الثانية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها.