بعد تحديات صحية وعائلية.. الأمير ويليام وكيت يبدآن فصلًا جديدًا في منزل وندسور

يأتي الانتقال بعد فترة صعبة شملت تشخيص كيت والملك تشارلز بالسرطان ووفاة الملكة. المنزل الجديد يوفر مساحة أكبر مقارنة بمنزلهما السابق، دون خطط لاستضافة موظفين.
كيت تواصل تعافيها تدريجيًا وتعود ببطء إلى مهامها الرسمية، مؤكدة أنها تمر بمرحلة استقرار. كما تشير تقارير إلى أن الأمير هاري لا يزال يعتبر نفسه جزءًا من العائلة المالكة، ما يضيف بُعدًا جديدًا للمشهد العائلي.
