بعد تحديات صحية وعائلية.. الأمير ويليام وكيت يبدآن فصلًا جديدًا في منزل وندسور

الوكيل الإخباري- يستعد الأمير ويليام وكيت ميدلتون للانتقال مع أطفالهما إلى منزل جديد دائم يُدعى "فورست لودج" في وندسور، مكوّن من 8 غرف نوم، مع تعهدهما بتحمّل تكاليف التجديد بالكامل من مالهما الخاص.

يأتي الانتقال بعد فترة صعبة شملت تشخيص كيت والملك تشارلز بالسرطان ووفاة الملكة. المنزل الجديد يوفر مساحة أكبر مقارنة بمنزلهما السابق، دون خطط لاستضافة موظفين.



كيت تواصل تعافيها تدريجيًا وتعود ببطء إلى مهامها الرسمية، مؤكدة أنها تمر بمرحلة استقرار. كما تشير تقارير إلى أن الأمير هاري لا يزال يعتبر نفسه جزءًا من العائلة المالكة، ما يضيف بُعدًا جديدًا للمشهد العائلي.