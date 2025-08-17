أمواج بارتفاع 15 قدماً تجتاح ألاسكا بسبب انزلاق أرضي ضخم! - فيديو

ووفق مركز الزلازل في ألاسكا، لم يسبق الحادث أي نشاط زلزالي، بل كان نتيجة لانهيار أرضي ضخم قُدّر حجمه بأكثر من 100 مليون متر مكعب من الصخور والتربة، وشوهدت تأثيراته على بعد أكثر من 600 ميل.
كان عدد من الأشخاص يمارسون رياضة القوارب عند وقوع الحادث، ونجا ثلاثة منهم رغم فقدانهم لمعدات التخييم، حيث عادوا بسلام إلى مدينة جونو.
الأمواج تراوحت بين 10 و15 قدمًا قرب جزيرة هاربور، بينما سُجّلت أمواج بارتفاع 100 قدم عند جزيرة سوير، ما تسبب في اقتلاع الأشجار من المنحدرات، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار بنيوية.
في سياق آخر، تستعد جونو لاحتمال فيضان بحيرة جليدية مرتبطة بنهر مندنهال، ما دفع السلطات إلى بدء عمليات إجلاء احترازية للسكان.
