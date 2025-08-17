الأحد 2025-08-17 02:07 م
 

أمواج بارتفاع 15 قدماً تجتاح ألاسكا بسبب انزلاق أرضي ضخم! - فيديو

الأحد، 17-08-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   استيقظت منطقة إنديكوت آرم في ألاسكا، فجر الأحد، على حادث مروّع تمثل في انزلاق أرضي هائل قرب نهر سويد الجليدي الجنوبي، أدى إلى تشكّل أمواج تسونامي وصلت إلى 100 قدم في بعض المناطق، ما جعله من أعنف الحوادث الطبيعية في السنوات الأخيرة.

ووفق مركز الزلازل في ألاسكا، لم يسبق الحادث أي نشاط زلزالي، بل كان نتيجة لانهيار أرضي ضخم قُدّر حجمه بأكثر من 100 مليون متر مكعب من الصخور والتربة، وشوهدت تأثيراته على بعد أكثر من 600 ميل.


كان عدد من الأشخاص يمارسون رياضة القوارب عند وقوع الحادث، ونجا ثلاثة منهم رغم فقدانهم لمعدات التخييم، حيث عادوا بسلام إلى مدينة جونو.


الأمواج تراوحت بين 10 و15 قدمًا قرب جزيرة هاربور، بينما سُجّلت أمواج بارتفاع 100 قدم عند جزيرة سوير، ما تسبب في اقتلاع الأشجار من المنحدرات، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار بنيوية.


في سياق آخر، تستعد جونو لاحتمال فيضان بحيرة جليدية مرتبطة بنهر مندنهال، ما دفع السلطات إلى بدء عمليات إجلاء احترازية للسكان.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

