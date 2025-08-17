هكذا خرج أصدقاء من مصعد معطّل في احدى الدول - فيديو

ووثق فيديو متداول محاولتهم طلب المساعدة، لكنهم تفاجأوا برد الموظف قائلاً: "أنا في المنزل"، قبل أن يرشدهم هاتفيًا إلى طريقة فتح الأبواب يدويًا.
وبالفعل، نجحوا في الخروج واحدًا تلو الآخر، وسط تعليقات شبّهت الموقف بمشهد من أفلام الإثارة.
