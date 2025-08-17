الأحد 2025-08-17 02:08 م
 

هكذا خرج أصدقاء من مصعد معطّل في احدى الدول - فيديو

تعبيرية
 
الأحد، 17-08-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   تحولت رحلة مجموعة أصدقاء إلى موقف مثير للتوتر بعد تعطل المصعد الذي كان يقلّهم إلى سطح أحد المطاعم، ما تسبب بحالة من الذعر.

ووثق فيديو متداول محاولتهم طلب المساعدة، لكنهم تفاجأوا برد الموظف قائلاً: "أنا في المنزل"، قبل أن يرشدهم هاتفيًا إلى طريقة فتح الأبواب يدويًا.


وبالفعل، نجحوا في الخروج واحدًا تلو الآخر، وسط تعليقات شبّهت الموقف بمشهد من أفلام الإثارة.

 

 
 
