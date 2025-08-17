امرأة تركية تنتقم من زوجها بطريقة غريبة (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لحظة اصطدامها المتكرر بسيارة زوجها، ما تسبب بأضرار كبيرة لسيارتها مقارنة بالأضرار الطفيفة لسيارته القديمة.
الحادثة أثارت سخرية واسعة عبر مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين مع الزوج وساخرين من رد فعل الزوجة، خصوصًا بعد تسببها أيضًا في إتلاف سيارتين أخريين متوقفتين في الشارع.
الخلاف انتهى بتدخل الشرطة، وسط تعليقات تُقدّر الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الزوجة مقابل ما وصفه البعض بـ"انتقام غير محسوب".
Bu sırada park halindeki 2 otomobilde de hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi https://t.co/SOFtwVQ8iQ pic.twitter.com/a4dOtIXnTa
