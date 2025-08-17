امرأة تركية تنتقم من زوجها بطريقة غريبة (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثارت سيدة تركية تُدعى عائشة جدلًا واسعًا بعد أن هاجمت سيارة زوجها المتهالكة بسيارتها الحديثة، إثر خلاف زوجي في ولاية ساكاريا شمال غرب تركيا.

اضافة اعلان



وثّق مقطع فيديو لحظة اصطدامها المتكرر بسيارة زوجها، ما تسبب بأضرار كبيرة لسيارتها مقارنة بالأضرار الطفيفة لسيارته القديمة.



الحادثة أثارت سخرية واسعة عبر مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين مع الزوج وساخرين من رد فعل الزوجة، خصوصًا بعد تسببها أيضًا في إتلاف سيارتين أخريين متوقفتين في الشارع.



الخلاف انتهى بتدخل الشرطة، وسط تعليقات تُقدّر الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الزوجة مقابل ما وصفه البعض بـ"انتقام غير محسوب".





Bu sırada park halindeki 2 otomobilde de hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi pic.twitter.com/a4dOtIXnTa Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ayşe Özge K., cipiyle, kavga ettiği eşinin otomobiline defalarca çarpıp hurdaya çevirdiBu sırada park halindeki 2 otomobilde de hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi https://t.co/SOFtwVQ8iQ August 15, 2025