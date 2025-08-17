الأحد 2025-08-17 02:08 م
 

امرأة تركية تنتقم من زوجها بطريقة غريبة (فيديو)

الأحد، 17-08-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت سيدة تركية تُدعى عائشة جدلًا واسعًا بعد أن هاجمت سيارة زوجها المتهالكة بسيارتها الحديثة، إثر خلاف زوجي في ولاية ساكاريا شمال غرب تركيا.

وثّق مقطع فيديو لحظة اصطدامها المتكرر بسيارة زوجها، ما تسبب بأضرار كبيرة لسيارتها مقارنة بالأضرار الطفيفة لسيارته القديمة.


الحادثة أثارت سخرية واسعة عبر مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين مع الزوج وساخرين من رد فعل الزوجة، خصوصًا بعد تسببها أيضًا في إتلاف سيارتين أخريين متوقفتين في الشارع.


الخلاف انتهى بتدخل الشرطة، وسط تعليقات تُقدّر الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الزوجة مقابل ما وصفه البعض بـ"انتقام غير محسوب".

 

 

ارم نيوز 

 
 
