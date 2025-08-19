أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دولة ثالثة ضمن برنامج إعادة التوطين في 2025

وذكرت مفوضية اللاجئين في تقريرها لشهر تموز، أن أكثر من 111 ألف لاجئ في الأردن يحتاجون إلى إعادة التوطين، ما يعادل نحو 14% من إجمالي عدد اللاجئين. إلا أنه لا يمكن النظر في إعادة توطين سوى نحو 1% منهم بسبب محدودية الأماكن المتاحة.
وأظهرت البيانات أن من بين المغادرين 950 لاجئًا من الجنسية السورية، و143 لاجئًا من جنسيات غير سورية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,093 لاجئًا تم نقلهم بنجاح إلى بلدان التوطين. فيما شملت طلبات إعادة التوطين 200 لاجئ سوري، و640 لاجئًا من جنسيات أخرى، ليبلغ إجمالي الطلبات الجديدة 840 طلبًا خلال 2025 حتى الآن.
