أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دولة ثالثة ضمن برنامج إعادة التوطين في 2025

الوكيل الإخباري- بلغ عدد اللاجئين الذين غادروا الأردن إلى بلدان إعادة التوطين خلال 2025 نحو 1,093 لاجئًا، في حين بلغ عدد من تم تقديم ملفاتهم للنظر في إعادة التوطين 840 لاجئًا، وذلك وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وذكرت مفوضية اللاجئين في تقريرها لشهر تموز، أن أكثر من 111 ألف لاجئ في الأردن يحتاجون إلى إعادة التوطين، ما يعادل نحو 14% من إجمالي عدد اللاجئين. إلا أنه لا يمكن النظر في إعادة توطين سوى نحو 1% منهم بسبب محدودية الأماكن المتاحة.