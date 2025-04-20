أمين عام الاتصال الحكومي: الإعلام شريك فاعل في نشر مضامين رسالة عمان

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في نشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل، وتسليط الضوء على مضامين رسالة عمّان، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2004، باعتبارها رسالة هاشمية إنسانية ذات بُعد عالمي.

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جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة العلمية السادسة والأربعين لشرح مضامين رسالة عمّان، التي ينظمها معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، بمشاركة 40 واعظاً وداعية من دول إسلامية شقيقة، وبحضور مدير المعهد، الدكتور عبد الستار القضاة.