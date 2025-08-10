أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- أكد طلبة من أوائل المملكة في شهادة امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" أن التوكل على الله، وتنظيم الوقت، والابتعاد عن التوتر، عوامل رئيسية في تفوقهم.

اضافة اعلان



وقالوا إن نجاحهم بتفوق في امتحان التوجيهي لم يأتِ صدفة، بل نتيجة اجتهادهم ودعم أسرهم، ناصحين الطلبة المقبلين على الامتحان بالتعامل معه بهدوء، وتخصيص أوقات للراحة لتجديد نشاطهم.



وأكدت جود الصفدي، الأولى على الفرع العلمي بمعدل 99.75، أن النجاح ثمرة سنوات من الجهد والاستمرارية، وأن سر تفوقها يكمن في التوكل على الله، ورضا الوالدين، والأخذ بالأسباب، والتعامل مع مرحلة التوجيهي بهدوء ودون تهويل.



وقالت إن هذه المرحلة المفصلية تحتاج إلى ذكاء مقترن بعمل جاد، وتوازن بين الدراسة والنشاطات الأخرى، داعية إلى الاستمتاع بالمرحلة وعدم إرهاق النفس بما يزيد الضغط عليها.



وبينت أنها حرصت على الالتزام بجدول يومي لدراستها يجمع بين مواد علمية وأدبية، وأن يقينها بالله ودعم والديها كانا المؤثر الأكبر في نجاحها، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا المعدل أو هذه المرتبة.



وأعربت فرح الفقيه، الأولى على الفرع الأدبي بمعدل 99.25، عن سعادتها البالغة بتحقيق نتيجة لم تكن تتوقعها، مؤكدة أن سر تفوقها يكمن في الالتزام بخطة دراسية منظمة ومحكمة، وتجنب تراكم الدروس.



وأوضحت أن الدراسة في ساعات الفجر ساعدتها بشكل كبير على ترسيخ الحفظ، مؤكدة أن التكرار كان عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها التعليمية.



وقالت إن اعتمادها الرئيس كان على المدرسة ومعلماتها اللواتي قدمن جهدًا كبيرًا في الشرح داخل الصف وخارجه، عبر التواصل معهن في العطل وتوضيح ما صعب عليها فهمه.



وقال عمرو مشة، الأول على الفرع الشرعي بمعدل 96.95، إن تحقيقه هذا الإنجاز هو من أجمل لحظات حياته، وضاعفت فرحته مشاركة أهله وأقاربه وأصدقائه هذه الفرحة.



وأكد أن التوكل على الله، والإكثار من الدعاء، والابتعاد عن التوتر، وتنظيم الوقت، وتقييد استخدام الهاتف هي ما ساعدته على تحقيق هذا النجاح، مبينًا أن الدراسة بعد صلاة الفجر كانت الوقت المثالي له لمراجعة دروسه.



بدوره، أكد عبد الرحمن قشلان، الأول على الفرع الصناعي بمعدل 98.85، أن العمل الدؤوب والابتعاد عن اليأس ساعداه على تجاوز صعوبات واجهته في بداية العام الدراسي.



ونصح الطلاب بمتابعة دروسهم أولًا بأول، وتنظيم وقتهم بذكاء، وتخصيص أوقات للراحة لتجديد النشاط، وعدم التردد في طلب المساعدة من المعلمين والأصدقاء، وجعل كل لحظة فرصة للتعلم، مشددًا على أن الفهم العميق للمواد هو أساس التفوق.



وأعربت رغد بسيوني، الأولى على الفرع الزراعي بمعدل 98، عن سعادتها الغامرة بهذا النجاح، وقالت: "أن ترى حلمك يتحقق وتعبك يزهر، هي فرحة لا تضاهيها أية فرحة أخرى".



وبيّنت أنها كانت تضع جدولًا يوميًا لدراستها، وعند إنجازها تمنح نفسها وقتًا للاستراحة أو ممارسة نشاطاتها المفضلة أو قضاء وقت مع عائلتها، كمكافأة على جهدها المبذول.



وقالت مايا البيرة، الأولى على الفرع الفندقي بمعدل 98.65، إنها شعرت كأنها في حلم عندما أدركت أنها من أوائل المملكة.



وبيّنت أن اجتهادها ودعم عائلتها سرّ تفوقها، لا سيما بعد اختيارها دراسة تكسب منها معلومات أكثر وتستفيد منها مستقبلاً، مؤكدة أهمية تنظيم وقت الدراسة، والترويح عن النفس، والابتعاد عن القلق والتوتر.



وقالت سارة أبو عرجة، الأولى على الفرع المنزلي بمعدل 99.10، إن "شعوري لا يوصف عندما علمت أنني من أوائل المملكة"، مؤكدة أن سر النجاح هو التوكل على الله، ثم الاجتهاد في الدراسة، والاستمرار على ذلك دون ملل، إلى جانب متابعة الدروس أولًا بأول.