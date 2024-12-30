إطلاق وحدة الانتقال العادل والتغير المناخي في نقابة العاملين بالكهرباء

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة العاملين بالكهرباء في الأردن، تأسيس وحدة "الانتقال العادل والتغير المناخي"، في إطار جهودها لتعزيز دور العمال في مواجهة تحديات التغير المناخي ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام.

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وبحسب بيان صحفي للنقابة اليوم الاثنين، تهدف الوحدة إلى وضع استراتيجيات تسهم في تحقيق انتقال عادل للعاملين في قطاع الكهرباء، بما يتماشى مع التحولات البيئية العالمية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للعمال، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل.