إطلاق وحدة الانتقال العادل والتغير المناخي في نقابة العاملين بالكهرباء

وبحسب بيان صحفي للنقابة اليوم الاثنين، تهدف الوحدة إلى وضع استراتيجيات تسهم في تحقيق انتقال عادل للعاملين في قطاع الكهرباء، بما يتماشى مع التحولات البيئية العالمية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للعمال، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل.
وأكد رئيس النقابة، فخري العجارمة، أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا لالتزام النقابة برفع الوعي بأهمية القضايا البيئية ودورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الوحدة ستعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لاعتماد سياسات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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