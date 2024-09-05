 
الخميس 2024-09-05 10:48 ص
 

 

إعلان فرص استثمارية من خلال شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير

فرص استثمارية
فرص استثمارية
الخميس، 05-09-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير عن مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة ضمن "الحزمة السادسة" من الفرص الاستثمارية. حيث  تتضمن هذه الفرص مجموعة من قطع الأراضي ذات الاستعمال التجاري، الترفيهي والملاعب، مكاتب، صناعي ومواقف سيارات. تعد “رؤية عمّان للاستثمار والتطوير” ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان الكبرى، والمطور الرئيس للأراضي والرخص الاستثمارية المملوكة للأمانة، وتقدّم العديد من فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

اضافة اعلان

 

حيث تمكنّت شركة رؤية عمّان منذ تأسيسها من انجاز 32 مشروع وبحجم استثمار يبلغ (950) مليون دينار أردني وبمساحة أراضي مطوّرة تبلغ (342) ألف متر مربع . كما تنوّعت الاستثمارات القائمة لتشمل مشاريع مراكز طبيّة وتجارية وترفيهية وأهمها مشروع المملكة للرعاية الصحّية والتعليم الطبي بالشراكة مع الصندوق السعودي الاردني للاستثمار بحجم استثمار (280) مليون دينار أردني ومشروع ((Amman Fun Land ,وهو مشروع ترفيهي سياحي يضم حلبة سباق سيارات كهربائية  E-Karting Arena ومدينة ملاهي ترفيهية عالميّة ومطاعم ومحال تجارية على مساحة 54 الف متر مربع على طريق المطار.
 
لمزيد من المعلومات حول الفرص الاستثمارية المطروحة حالياً يرجى زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالشركة:
 
www.ammanvision.jo

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا وسط ضعف الطلب

أرشيفية

اقتصاد محلي 4 مليون زائر للأردن منذ بداية 2024

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

تعبيرية

طب وصحة عند الاستيقاظ.. 3 تمارين "مهمة" لعلاج آلام الرقبة والكتفين

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

من المصدر

منوعات لماذا لم يصطدم الكويكب بالأرض عصر أمس الأربعاء؟

فرص استثمارية

أخبار محلية إعلان فرص استثمارية من خلال شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير

تعبيرية

منوعات أول رحلة خاصة يتجول ركابها بالفضاء تحدد الجمعة



 


الأكثر مشاهدة