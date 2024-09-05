إعلان فرص استثمارية من خلال شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير

لمزيد من المعلومات حول الفرص الاستثمارية المطروحة حالياً يرجى زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالشركة:
www.ammanvision.jo
-
أخبار متعلقة
-
النشامى يشرعون بحلم مونديال أمريكا من أمام الكويت
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين
-
بدء الاعتراض على مرفوضي الدفعة 2 لبرنامج تأهيل المعلمين (أسماء)
-
التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات المنح الخارجية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال الأردن الأحد
-
المعايطة: حجز الهويات والتصويت العلني جرائم انتخابية
-
"مكافحة الأوبئة" يطلق نتائج تقرير معاينة الوثائق المتعلقة بالرصد الوبائي
-
رئيس هيئة الأركان يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس 2024