إعلان فرص استثمارية من خلال شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير عن مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة ضمن "الحزمة السادسة" من الفرص الاستثمارية. حيث تتضمن هذه الفرص مجموعة من قطع الأراضي ذات الاستعمال التجاري، الترفيهي والملاعب، مكاتب، صناعي ومواقف سيارات. تعد “رؤية عمّان للاستثمار والتطوير” ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان الكبرى، والمطور الرئيس للأراضي والرخص الاستثمارية المملوكة للأمانة، وتقدّم العديد من فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

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