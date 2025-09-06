إنهاء الحزمة الثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق معان مناجم الشيدية

03:22 م

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الحزمة الثانية من العطاء المركزي الخاص بإعادة تأهيل طريق معان – المدورة – مناجم الشيدية، بطول 31 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 8 ملايين دينار أردني، وذلك ضمن المدة التعاقدية المحددة، ووفقًا لأعلى المواصفات الهندسية والفنية المعتمدة.





وقد نُفّذ المشروع بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وانطلاقًا من دور الشركة الوطني في دعم مشاريع البنية التحتية، لا سيما في المناطق التي تحتضن منشآتها الصناعية والتعدينية.



ويمثل المشروع جزءًا من خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطريق الاستراتيجي الذي يربط محافظة معان بمنطقة المدورة ومناجم الشيدية، ويُعد من أهم المحاور اللوجستية جنوب المملكة، نظرًا لدوره في تسهيل حركة نقل الفوسفات من المناجم، إلى جانب مساهمته في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين الأردن والمملكة العربية السعودية عبر مركز حدود المدورة.



وشملت أعمال الحزمة الثانية توسعة الطريق، وتأهيل بنيته التحتية، وتعبيد طبقات الإسفلت، وإنشاء عبّارات لتصريف مياه الأمطار، وتحسين عناصر السلامة المرورية من خلال تركيب الإشارات التحذيرية والإرشادية، والدهانات العاكسة، والحواجز الحديدية.



وقد نُفّذت الأعمال بأعلى معايير الجودة، بما يعزز من مستوى الخدمة على الطريق، ويرفع من كفاءته وقدرته الاستيعابية، ويُقلل من نسب الحوادث المرورية، ويُسهم في ضمان استدامته على المدى البعيد.