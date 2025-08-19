اختتام بطولة المملكة للسباحة بالزعانف

الوكيل الإخباري- اختتمت فعاليات بطولة المملكة للأندية لسباحة الزعانف، التي نظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، أمس الاثنين، بمشاركة 115 سباحا وسباحة من مختلف الأندية والأكاديميات في المملكة.

وأقيمت منافسات البطولة في العقبة وعمان على مدار يومين في المسبح الأولمبي بمدينة الأمير حمزة للشباب في العقبة، ضمن 6 فئات عمرية، حيث شهدت تنافسا مثيرا ومشاركة واسعة، كشفت عن تطور ملحوظ في المستويات الفنية للسباحين، وعكست المستوى العالي لتنظيم البطولة.



وتمكن فريق نادي مدينة الأمير حمزة للشباب من الفوز بالمركز الأول في البطولة، متصدرا الترتيب العام بعد أن حقق 50 ميدالية ذهبية و32 ميدالية فضية و28 ميدالية برونزية، فيما حل في المركز الثاني فريق أكاديمية حارس البحر برصيد 16 ميدالية ذهبية و23 فضية و 19 برونزية، وجاء فريق النادي الأرثوذكسي في المركز الثالث، محققا 12 ميدالية ذهبية و13 فضية و16 برونزية.



وفي ختام المنافسات، توج رئيس الاتحاد رمزي الكباريتي ونائب الرئيس أحمد نجادات وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الفائزين والفائزات ووزعوا الميداليات على أصحاب المراكز الأولى، مشيدين بروح المنافسة العالية والمستوى الفني المتقدم الذي أظهره المشاركون.