اصابات بحادث سير نهاية شارع الأردن

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين نهاية شارع الأردن باتجاه محافظات الشمال، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، وتم كذلك العمل على تمرير حركة السير لحين إعادة الحركة لطبيعتها.
أيضًا تم التعامل مع سقوط حمولة شاحنة مكونة من رمال على طريق المية، وكانت خطرة ولذا تم التعامل مع الحمولة ورفعها عن حرم الشارع العام، منوهاً إلى أن السائق لم يكن موجوداً في الموقع.
هذا وقد تم ضبط سرعاتٍ عاليةٍ جداً على الطرق الخارجية.
