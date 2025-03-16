 
الأحد 2025-03-16 04:37 م
 




            

        








    

        

        

            افتتاح نادٍ رياضي خارجي في إربد بمنحة من السفارة الإيرلندية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                اربد
            
                

                    إربد
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        02:51 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   افتتح وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، والسفيرة الإيرلندية في عمان ماريان بولجر، اليوم الأحد، النادي الرياضي الخارجي في مدينة الحسن للشباب بإربد، والمقدم بمنحة من السفارة الإيرلندية.
اضافة اعلان

وأكد الشديفات، خلال الافتتاح الذي حضره محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير مدينة الحسن عمر العزام، ومدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إلى جانب عدد من موظفي المدينة وأبناء المجتمع المحلي، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة رياضية مفتوحة لخدمة المواطنين، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية.

وأشار إلى أن النادي، الذي أُنشئ في الهواء الطلق، يتيح الفرصة لآلاف الأشخاص لممارسة رياضات المشي والهرولة واستخدام الأجهزة الرياضية الخارجية الحديثة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جلالة الملك عبدالله الثاني
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الملك يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو سبل توسيع التعاون
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نقود
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                قلقف
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            دراسة: الحنين إلى الماضي مهم للصحة النفسية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ان
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            استراتيجيات فعّالة للتعامل مع مريض الخرف عند الخلط بين الأزمنة والأماكن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                محطة محروقات
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            تنظيم الطاقة تتلقى 748 طلبا للحصول على تراخيص
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ان
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ىلا
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            إلى التقاعد.. مايكروسوفت تنهي خدمات Remote Desktop على "ويندوز"
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نعهنهن
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            باحثون يطورون اختبارا للكشف عن كذب الذكاء الاصطناعي لأول مرة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة