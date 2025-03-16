افتتاح نادٍ رياضي خارجي في إربد بمنحة من السفارة الإيرلندية

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، والسفيرة الإيرلندية في عمان ماريان بولجر، اليوم الأحد، النادي الرياضي الخارجي في مدينة الحسن للشباب بإربد، والمقدم بمنحة من السفارة الإيرلندية.

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وأكد الشديفات، خلال الافتتاح الذي حضره محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير مدينة الحسن عمر العزام، ومدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إلى جانب عدد من موظفي المدينة وأبناء المجتمع المحلي، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة رياضية مفتوحة لخدمة المواطنين، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية.