افتتاح نادٍ رياضي خارجي في إربد بمنحة من السفارة الإيرلندية

وأكد الشديفات، خلال الافتتاح الذي حضره محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير مدينة الحسن عمر العزام، ومدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إلى جانب عدد من موظفي المدينة وأبناء المجتمع المحلي، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة رياضية مفتوحة لخدمة المواطنين، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية.
وأشار إلى أن النادي، الذي أُنشئ في الهواء الطلق، يتيح الفرصة لآلاف الأشخاص لممارسة رياضات المشي والهرولة واستخدام الأجهزة الرياضية الخارجية الحديثة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يبحث مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو سبل توسيع التعاون
-
الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية
-
تنظيم الطاقة تتلقى 748 طلبا للحصول على تراخيص
-
"تربية الطفيلة" تنظم دورة حول تقييم المخاطر والأزمات
-
مهرجان رمضاني لأطفال العقبة
-
البدء باستقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام
-
نحو 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي
-
العبداللات: القيادة الهاشمية تؤكد إرساء القيم الإسلامية السامية وحقوق الإنسان