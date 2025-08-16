الأردن وسوريا يؤكدان أهمية تسريع تنفيذ مخرجات اللجنة الاقتصادية والتجارية

11:22 ص

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في دمشق عددًا من ملفات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال مباحثات الجانبين خلال الأشهر الماضية، بخاصة اجتماعات اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة التي انعقدت في عمّان الشهر الماضي.





وأكد القضاة، خلال لقائه وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد الشعار ومسؤولين سوريين، أهمية العمل المشترك لتسريع الإجراءات اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص زيادة حجم التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات، وغيرها.



وقال القضاة إن الأردن يضع كافة إمكانياته المتاحة في خدمة الأشقاء السوريين لتمكينهم من إعادة بناء مؤسساتهم ورفدهم بالخبرات اللازمة، لا سيما في الشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن المملكة لن تألو جهدًا في خدمة عمليات إعادة الإعمار في الجانب السوري واعتبارها بوابة لمشاريع الإعمار.



وأضاف أن الأردن، منذ الوهلة الأولى للتغيرات التي شهدتها سوريا، عمل جاهدًا على خدمة الأشقاء السوريين في العديد من المجالات، ومن ذلك تسريع إدخال احتياجات السوق السوري من السلع، وإتاحة المجال للسلع السورية للتصدير من خلال الأراضي الأردنية، وما إلى ذلك من إجراءات شملت القطاعات الأخرى.



وأكد الجانبان أهمية تسريع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخرجات اللجنة الاقتصادية والتجارية، والتي توصلت إلى توافقات خلال اجتماعها الشهر الماضي في عمّان، لتعزيز التعاون في مجالات النقل، الزراعة، الجمارك، المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، المدن الصناعية، المناطق الحرة، إلى جانب عدد من الملفات الفنية ذات الصلة.



كما تم التأكيد مجددًا على أهمية تسريع خطوات التكامل الاقتصادي بما يترجم مخرجات الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين، وكذلك ديمومة انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة.