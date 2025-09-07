الأردن يشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

ونظمت الندوة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار " التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة " بحضور ومشاركة أكثر من 190 دولة.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، شارك السرحان خلال الندوة في الاجتماع متعدد الأطراف الذي تخللته جلسة نقاشية مخصصة تبادل فيها منظمو الاتصالات من مختلف الدول الخبرات والمعارف التنظيمية والممارسات الفضلى الممكنة لقطاع الاتصالات والمعززة لأدائه واستدامته.
