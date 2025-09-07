الأردن يشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

الوكيل الإخباري- شارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في نسختها الـ 25 في الرياض.

ونظمت الندوة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار " التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة " بحضور ومشاركة أكثر من 190 دولة.