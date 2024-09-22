الأمن يحذر من انزلاقات "الشتوة الاولى"

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام ضرورة القيادة بتأنٍ وحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مع أولى زخات المطر التي عادة ما تتسبب بانزلاقات نتيجة اختلاط مياه الأمطار مع الأتربة ومخلفات المركبات على الطرقات.

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كما أكدت المديرية أهمية التأكد من سلامة الإطارات والكوابح لتفادي وقوع الحوادث المرورية.