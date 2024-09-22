الأمن يحذر من انزلاقات "الشتوة الاولى"

كما أكدت المديرية أهمية التأكد من سلامة الإطارات والكوابح لتفادي وقوع الحوادث المرورية.
وأشارت إلى جاهزيتها العالية وانتشار دورياتها المرورية في الميدان، داعية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.
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