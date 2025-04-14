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البدء بصرف 2.5 مليون دينار مستحقات طلبة المنح والقروض الداخلية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الإثنين، 14-04-2025 02:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء المرحلة الأولى من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024–2025، بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليون دينار أردني.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية لطلبة السنوات السابقة عن الفصل الأول من العام الجامعي الحالي، وذلك للطلبة المرشحين ضمن منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، وتشمل:

جامعة الحسين بن طلال
جامعة الطفيلة التقنية
الجامعة الأردنية / فرع العقبة

وسيكون بإمكان الطلبة استلام مستحقاتهم المالية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2025، من خلال البطاقة الجامعية أو بطاقة الأحوال المدنية، وذلك عبر فروع بنك القاهرة عمان.

وأوضحت الوزارة أنها ستعلن تباعًا عن صرف مخصصات طلبة السنة الأولى فور استلام المطالبات الرسمية من الجامعات المعنية، والانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
 
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