البلقاء التطبيقية تفوز بالمركز الثاني في مسابقة "حكيم" للابتكار

وتشكّل الفريق من أربعة طلاب في السنة الرابعة من كلية الطب:
نور الحوارات، ليان أبو تينة، عبدالرحمن عيدة، وعبدالله حطبة.
وجاءت فكرة الابتكار استجابة لتحديات ميدانية في المجال العسكري، حيث يهدف تصميم "الكبسولة الذكية" إلى الحد من حالات النزيف الحاد التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح خلال الحروب والإصابات البليغة، وذلك من خلال آلية مبتكرة لوقف النزيف بسرعة وفعالية.
وشهدت المسابقة مشاركة 147 فريقًا في المرحلة الأولى، و30 فريقًا في المرحلة الثانية، من مختلف الجامعات الأردنية، تنافسوا في مجالات الابتكار الطبي والتقني.
وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلبة الجامعة وقدرتهم على تحويل المعرفة الطبية إلى حلول تطبيقية تخدم المجتمع وتستجيب لاحتياجات إنسانية وعسكرية ملحّة، مبينًا أن الجامعة ستواصل دعم الطلبة المبدعين عبر توفير بيئة حاضنة للبحث والابتكار.
من جهته، قال نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، الدكتور شادي الحموري، إن فوز طلبة الكلية في هذه المسابقة الوطنية المرموقة يُجسّد جودة البرامج الطبية التي تقدمها الجامعة، ويعكس ما يمتلكه الطلبة من مهارات علمية وإبداعية تؤهلهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي. كما شدّد على أهمية تشجيع طلبة الطب على خوض تجارب ريادية تجمع بين المعرفة الطبية والابتكار التكنولوجي.
ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لنهج الجامعة في الاستثمار بالبحث العلمي والابتكار الطبي، وإعداد جيل قادر على الإسهام في خدمة الوطن والإنسانية.
