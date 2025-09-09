الثلاثاء 2025-09-09 02:27 م
 

البلقاء التطبيقية تفوز بالمركز الثاني في مسابقة "حكيم" للابتكار

حصل فريق من طلبة كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية على المركز الثاني في مسابقة "حكيم للابتكار" التي نظمها مجمع الحسين التقني لريادة الأعمال في دورتها العاشرة لهذا العام، عن ابتكارهم المتميز "الكبسو
جانب من المسابقة
 
الثلاثاء، 09-09-2025 01:24 م
الوكيل الإخباري-   حصل فريق من طلبة كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية على المركز الثاني في مسابقة "حكيم للابتكار" التي نظمها مجمع الحسين التقني لريادة الأعمال في دورتها العاشرة لهذا العام، عن ابتكارهم المتميز "الكبسولة الذكية".اضافة اعلان


وتشكّل الفريق من أربعة طلاب في السنة الرابعة من كلية الطب:
نور الحوارات، ليان أبو تينة، عبدالرحمن عيدة، وعبدالله حطبة.

وجاءت فكرة الابتكار استجابة لتحديات ميدانية في المجال العسكري، حيث يهدف تصميم "الكبسولة الذكية" إلى الحد من حالات النزيف الحاد التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح خلال الحروب والإصابات البليغة، وذلك من خلال آلية مبتكرة لوقف النزيف بسرعة وفعالية.

وشهدت المسابقة مشاركة 147 فريقًا في المرحلة الأولى، و30 فريقًا في المرحلة الثانية، من مختلف الجامعات الأردنية، تنافسوا في مجالات الابتكار الطبي والتقني.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلبة الجامعة وقدرتهم على تحويل المعرفة الطبية إلى حلول تطبيقية تخدم المجتمع وتستجيب لاحتياجات إنسانية وعسكرية ملحّة، مبينًا أن الجامعة ستواصل دعم الطلبة المبدعين عبر توفير بيئة حاضنة للبحث والابتكار.

من جهته، قال نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، الدكتور شادي الحموري، إن فوز طلبة الكلية في هذه المسابقة الوطنية المرموقة يُجسّد جودة البرامج الطبية التي تقدمها الجامعة، ويعكس ما يمتلكه الطلبة من مهارات علمية وإبداعية تؤهلهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي. كما شدّد على أهمية تشجيع طلبة الطب على خوض تجارب ريادية تجمع بين المعرفة الطبية والابتكار التكنولوجي.

ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لنهج الجامعة في الاستثمار بالبحث العلمي والابتكار الطبي، وإعداد جيل قادر على الإسهام في خدمة الوطن والإنسانية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نة

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تعزز صادراتها إلى السوق الصينية بتجديد اتفاقيتها مع شركة سينوكيم حتى عام 2028

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو جمهورها إلى متابعة قناتها على الواتساب

ن

طب وصحة هل تعلم أن دماغك "ينظف نفسه" أثناء النوم؟

أسطول الصمود

عربي ودولي بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس

هه

طب وصحة جدل على "تيك توك".. هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟

طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

أخبار محلية طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه للمواطنين: الخدمات الالكترونية توفر الوقت والجهد

حمك

طب وصحة فيتامين "D".. متى يصبح خطراً يهدد صحتك؟



 
 





الأكثر مشاهدة