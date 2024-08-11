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الثقافة العسكرية تعلن عن موعد تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية

القيادة العامة للقوات المسلحة
القيادة العامة للقوات المسلحة




 

الأحد، 11-08-2024 12:23 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وقالت المديرية إن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للدراسة في الجامعات وكليات المجتمع ، ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ولغاية مساء الأربعاء الموافق 21/8/2024 من خلال الموقع الإلكتروني (WWW.DEMC.JAF.MIL.JO).

وبينت أن جميع الإرشادات والتعليمات وطريقة الدفع الإلكتروني موجودة داخل الموقع الإلكتروني.
gnews

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