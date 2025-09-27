الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029

03:07 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن البدء في مشروع سكة حديد الأردن سيكون قريبًا، على أن ينتهي العمل به في عام 2029. اضافة اعلان





وأوضح المومني، في مؤتمر عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت السبت في العقبة، أن مشروع سكك حديد الأردن هو خط سكك جديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين، من منجم الفوسفات في الشيدية ومصانع البوتاس في غور الصافي.



وبيّن أن هذا المشروع سيكون بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.