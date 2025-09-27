الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029

وأوضح المومني، في مؤتمر عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت السبت في العقبة، أن مشروع سكك حديد الأردن هو خط سكك جديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين، من منجم الفوسفات في الشيدية ومصانع البوتاس في غور الصافي.
وبيّن أن هذا المشروع سيكون بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
-
