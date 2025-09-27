السبت 2025-09-27 04:07 م
 

الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029

الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029
تعبيرية
 
السبت، 27-09-2025 03:07 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن البدء في مشروع سكة حديد الأردن سيكون قريبًا، على أن ينتهي العمل به في عام 2029.اضافة اعلان


وأوضح المومني، في مؤتمر عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت السبت في العقبة، أن مشروع سكك حديد الأردن هو خط سكك جديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين، من منجم الفوسفات في الشيدية ومصانع البوتاس في غور الصافي.

وبيّن أن هذا المشروع سيكون بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

طفل شهيد بغارات إسرائيلية

فلسطين حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 66 ألفا

لل

فيديو منوع أداة عملية لتنصيع مكعبات الثلج بطريقة مضاعفة

بر

فيديو منوع متداول: طريقة لعمل المعكرونة بالصلصة الحمراء بكل سهولة

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية نتائج القبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية اليوم

ررر

فيديو منوع رسالة لا تود أن تفتحها من جمالها

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية

بلا

المرأة والجمال نصائح مكياج لعيون صغيرة تبرز جمالها وتكبرها

الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029

أخبار محلية الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029



 
 





الأكثر مشاهدة