الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره المتعلِّق بمنح الاستثمارات الصناعيَّة الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية، بحيث تمَّ إلغاء المعيار المتعلق بحجم الاستثمار الوارد في هذا القرار والذي يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار للاستفادة من الحوافز المقرَّرة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد رخصة المنطقة الحرَّة الممنوحة لشركة الأسواق الحرَّة الأردنيَّة لممارسة نشاط الأسواق الحرة في مطار ماركا المدني اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية تاريخ 2025/4/30.
وفي مجالات البيئة والصحَّة العامَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظام إدارة ومعالجة النُّفايات المشعَّة والوقود المستهلك لسنة 2024، وبما ينسجم مع متطلَّبات الحفاظ على البيئة وجودة الحياة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
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كما قرَّر المجلس الموافقة على إقرار الخطَّة الوطنيَّة لمواجهة الأمراض الوبائيَّة، وتكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ المهام والمسؤوليات المبيَّنة فيها كل حسب اختصاصه.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على وثيقة قرار المنحة (Grant Award Decision) المقدَّمة من الحكومة الإسبانية ممثلة بالوكالة الإسبانيَّة للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، المتضمن منحة بقيمة 200 ألف يورو لتمويل تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات لتحديث المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن".
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبنية التحتية للمركز، وتحسين أدائه من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وعصرية.
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