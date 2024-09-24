الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ .. تفاصيل

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة التربية والتعليم عدداً من العطاءات التي تستهدف المقاولين المصنفين بالدرجتين الرابعة والخامسة ، اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية ، والدرجة السادسة أشغال عامة ، عدا العطاء رقم 2 الوراد أدناه ، وذلك لتنفيذ عدد من أعمال الصيانة في بعض المدارس والمرافق التابعة للوزارة .

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