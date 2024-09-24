 
الثلاثاء 2024-09-24 11:10 ص
 
 

الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 24-09-2024 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة التربية والتعليم عدداً من العطاءات التي تستهدف المقاولين المصنفين بالدرجتين الرابعة والخامسة ، اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية ، والدرجة السادسة أشغال عامة ، عدا العطاء رقم 2 الوراد أدناه ، وذلك لتنفيذ عدد من أعمال الصيانة في بعض المدارس والمرافق التابعة للوزارة .

اضافة اعلان

 

كما طرحت مديرية أشغال الكرك عطاءين لتوسعة وإعادة تأهيل طريق حمامات وادي بن حماد ولقشط وتعبيد طرق رئيسية وثانوية وقروية ضمن شبكة الطرق التابعة لوزارة الأشغال العامة .

تفاصيل العطاءات: 


Image1_920242494123409398790.jpg
Image2_920242494123409398790.jpg
Image3_920242494123409398790.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الأحد القادم

أرشيفية

أخبار محلية عاجل| كشف غموض جريمة قتل في الكرك

جانب من الحرائق بكريات شمونة

عربي ودولي مصابون بنهاريا ونيران بكريات شمونة

أرشيفية

خاص بالوكيل أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة

من المصدر

منوعات تحذير.. القراد يحمل مرضا نادرا لا يوجد له علاج

الموز

طب وصحة مفاجأة.. ماذا يحدث لك عند تناول الموز؟

تعبيرية

ترند "مرض غامض" يثير قلق المصريين.. ما علاقته بالمياه ؟

الرئيس الأوكراني زيلينسكي

عربي ودولي فيلا زيلينسكي عُرضت للبيع .. ولا زبائن



 


الأكثر مشاهدة