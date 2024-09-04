الحكومة تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الاثنين الثَّاني عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة 1446 هجريَّة الموافق للسَّادس عشر من أيلول لسنة 2024 ميلاديَّة؛ احتفاءً بهذه المناسبة.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
واحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.
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