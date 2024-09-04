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الحكومة تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

عطلة
عطلة
الأربعاء، 04-09-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  بلاغاً بتعطيل الدَّوام يوم الاثنين الموافق للسَّادس عشر من أيلول 2024م؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.

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 ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الاثنين الثَّاني عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة 1446 هجريَّة الموافق للسَّادس عشر من أيلول لسنة 2024 ميلاديَّة؛ احتفاءً بهذه المناسبة.


واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
واحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.

 
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