فيديو: تامر حسني يشعل المسرح بأول حفل بعد أزمته الصحية

الوكيل الإخباري- استعاد النجم تامر حسني نشاطه الفني ولياقته البدنية خلال حفله الأخير في مدينة السادس من أكتوبر، بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا.

قدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيري واسع، حيث رفع الحضور لافتات ورسائل تهنئة ودعاء له بالشفاء. وشارك عبر "إنستغرام" صورًا من الحفل، معبّرًا عن شكره لمحبيه: "أحاول أن أنهض معكم، شكراً لكل مشاعر الحب".



وأعلن عن حفله المقبل المقرر يوم 20 ديسمبر بقصر عابدين لصالح مؤسسة راعي مصر لدعم الأسر المحتاجة، مع توفر التذاكر عبر منصة "تذكرتي" بست فئات مختلفة.



وكان تامر قد كشف سابقًا تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، مؤكدًا أنه فضل عدم الإفصاح عن حالته لتجنب القلق، لكنه شعر بضرورة طمأنة جمهوره بعد تداول الأخبار، شاكراً دعواتهم ومساندتهم.

