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"الخيرية الهاشمية": 700 طن مساعدات أرسلت إلى سورية

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الأربعاء، 09-04-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن إرسال 35 شاحنة مساعدات إلى سورية خلال كانون الأول 2024 وكانون الثاني 2025.

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 وجرى إرسال 3 قوافل تضم 700 طن مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وأوضحت الهيئة إنه جرى إرسال قافلة في 11/12/2024 تضم 10 شاحنات بوزن 200 طن، كما جرى إرسال القاقلة الثانية في 17/12/2024 تضم 10 شاحنات بوزن 200 طن.

كما جرى إرسال القافلة الثالثة في 6/1/2025 وتضم 15 شاحنة بوزن 300 طن.

 

 
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