"الخيرية الهاشمية": 700 طن مساعدات أرسلت إلى سورية

وأوضحت الهيئة إنه جرى إرسال قافلة في 11/12/2024 تضم 10 شاحنات بوزن 200 طن، كما جرى إرسال القاقلة الثانية في 17/12/2024 تضم 10 شاحنات بوزن 200 طن.
كما جرى إرسال القافلة الثالثة في 6/1/2025 وتضم 15 شاحنة بوزن 300 طن.
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