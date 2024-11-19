الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وقبيلة شمر وعشيرتي الخرابشة والنعيمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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