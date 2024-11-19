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الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي الجربا والخرابشة والنعيمات
العيسوي يعزي 3 عشائر اردنية
الثلاثاء، 19-11-2024 06:14 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى قبيلة شمر/ الجربا، بوفاة حمود بن دحام الجربا/شمر، وإلى عشيرة الخرابشة بوفاة سالم حمدان الخرابشة، شقيق النائب سليمان الخرابشة، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة الحاجة إيمان عواد النعيمات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وقبيلة شمر وعشيرتي الخرابشة والنعيمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 
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